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Россия — Франция. Мбаппе открыл счет — виноваты Ерохин, Гранат и Нойштедтер
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Россия — Франция. Мбаппе открыл счет — виноваты Ерохин, Гранат и Нойштедтер 

Спорт-Экспресс 3 часа назад
Нападающий сборной Франции Кильян Мбаппе открыл счет в контрольном матче против России. Форвард отличился на 40-й минуте игры, которая проходит на стадионе «Санкт-Петербург».
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Первая ошибка нашей команды состояла в том, что никто из тройки центральных полузащитников не встретил Поля Погба в средней линии и не попытался поторопить француза с решением. Все три наших хавбека расположились вдали от оппонента в центральном круге и никак не участвовали в игровом эпизоде. По ситуации ближе всех к Погба оказался Ерохин, и именно он в момент открывания Поля мог бы побежать за ним и оказать давление. Однако этого Александр не сделал.
В результате Погба получил несколько секунд, спокойно сделал несколько шагов вперед, посмотрел на маневр Мбаппе и вырезал проникающую передачу. Линия обороны сборной России располагалась достаточно высоко, поэтому для избежания опасного момента обязательно требовалось прервать пас. Гранат стелился в подкате, но до мяча не дотянулся. Это стало второй ошибкой.
А третью ошибку допустил Нойштедтер, который, во-первых, не сразу среагировал на рывок Мбаппе, хотя находился к нападающему лицом и прекрасно видел момент старта его забега, а, во-вторых, уже догнав Кильяна в штрафной, недостаточно плотно сыграл на подстраховке и легко позволил обыграть себя в сторону центра.
Лунев оказался пойман на противоходе и выручить не смог.
К сожалению, Мбаппе открывает счет в матче с @TeamRussia pic.twitter.com/V8iBMh6ys3
— Сборная России (@TeamRussia) 27 марта 2018 г.
Трансляция матча Россия — Франция
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