Сенаторы подготовили законопроект об усилении парламентского контроля за счётными палатами в регионах 

Федеральным парламентариям необходимо дать право направлять запросы в контрольно-счётные органы регионов. Соответствующие поправки в законодательство подготовили в Совете Федерации, сообщил один из авторов законопроекта — председатель Комитета Совета Федерации по Регламенту и парламентской деятельности Андрей Кутепов.
Документ разработан им вместе с коллегой, сенатором Антоном Беляковым. «Необходимо повышать эффективность депутатского и парламентского запросов. Право парламентариев направлять запрос председателям контрольно-счётных органов регионов позволит обеспечивать непосредственную связь с контрольными органами. А членам Совета Федерации как представителям регионов — эффективнее осуществлять парламентский контроль», — пояснил Андрей Кутепов.
В настоящее время, как сказал законодатель, депутаты Госдумы и члены Совета Федерации не имеют права запрашивать информацию о работе счётных палат в субъектах Федерации.