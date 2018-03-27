Ещё
Сенаторы подготовили законопроект об усилении парламентского контроля за счётными палатами в регионах
Далее:
Читайте также:
Ещё

Сенаторы подготовили законопроект об усилении парламентского контроля за счётными палатами в регионах 

Парламентская газета 56 минут назад
Фото: Парламентская газета
Федеральным парламентариям необходимо дать право направлять запросы в контрольно-счётные органы регионов. Соответствующие поправки в законодательство подготовили в Совете Федерации, сообщил один из авторов законопроекта — председатель Комитета Совета Федерации по Регламенту и парламентской деятельности Андрей Кутепов.
Документ разработан им вместе с коллегой, сенатором Антоном Беляковым. «Необходимо повышать эффективность депутатского и парламентского запросов. Право парламентариев направлять запрос председателям контрольно-счётных органов регионов позволит обеспечивать непосредственную связь с контрольными органами. А членам Совета Федерации как представителям регионов — эффективнее осуществлять парламентский контроль», — пояснил Андрей Кутепов.
В настоящее время, как сказал законодатель, депутаты Госдумы и члены Совета Федерации не имеют права запрашивать информацию о работе счётных палат в субъектах Федерации.
Парламентская газета: последние новости
В Перми первую очередь нового зоопарка сдадут к концу лета Медведев подписал постановление об эксперименте по маркировке драгоценностей CAS дал России дополнительные две недели на расследование дела Крушельницкого
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Британцы раскрыли детали бойкота ЧМ-201848
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас50
Шипулина заподозрили в использовании допинга66
Стал известен стартовый состав сборной России по футболу2
Украинский спортсмен стал выступать за Россию31
Видео
У баскетболиста во время матча остановилось сердце
Баскетбол
01:16
«Пошел в туалет и упал»: Костя Цзю перенес инфаркт
Бокс Шоу-бизнес
01:06
Названа причина смерти футболиста после удара мячом
Футбол
00:52
Исландия объявила бойкот ЧМ-2018 в России
Футбол
01:14
Экс-защитник «Зенита» проглотил язык
Футбол
03:18
Украинский спортсмен стал выступать за Россию
Летние виды спорта
02:38
Россия взяла золото на этапе Кубка мира
Биатлон
07:32
«После проката Загитовой заплакали»
Фигурное катание
WADA назвало два последних условия для России
Зимние виды спорта
00:56
В США назвали героем Родченкова
Зимние виды спорта
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение