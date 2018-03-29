Швейцарцы и бразильцы хотят использовать для тренировок в Ростове-на-Дону арену «Олимп-2»

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 29 марта. / ТАСС /. Сборные Швейцарии и Бразилии хотят использовать в качестве тренировочной площадки в Ростове-на-Дону стадион футбольного клуба «Ростов» «Олимп-2». Об этом сообщил журналистам руководитель тренировочной площадки стадиона Юрий Сафронов.

Сборные Бразилии и Швейцарии сыграют в матче группы Е чемпионата мира 17 июня на «Ростов-Арене».

"Сегодня есть информация, что за наше поле активно перетягивают свои интересы сборные Бразилии и Швейцарии. Им оргкомитет определил [стадионы] «Олимп-2» и «Локомотив», но предпочтение обе команды отдают «Олимпу-2», — пояснил он.

Сейчас на стадионе идут подготовительные работы — ремонт раздевалок, душевых, подготовка поля.

Как сообщал ранее ТАСС министр по физической культуре и спорту Ростовской области Самвел Аракелян, тренировочные площадки в Ростове-на-Дону, где во время матчей чемпионата мира по футболу 2018 года будут заниматься сборные, введут в эксплуатацию до середины апреля. Во время чемпионата мира в Ростове будут задействованы стадионы «Олимп-2», «Локомотив», «СКА».

Первая тренировочная площадка, подготовленная к чемпионату мира по футболу 2018 года, сдана в городе Таганроге. Сейчас в Ростовской области завершаются работы на стадионах «Труд» (в Ростове-на-Дону) и стадионе имени Лакомова (в Азове), однако во время ЧМ-2018 они задействованы не будут. После чемпионата эти стадионы будут использоваться для развития детско-юношеского футбола. По распоряжению губернатора ранее из резервного фонда Ростовской области было выделено почти 145 млн рублей на приобретение специализированного оборудования для тренировочных площадок ЧМ-2018 и ухода за их газонами.

Чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 городах страны. Во время ЧМ-2018 в Ростове— на-Дону сыграют сборные Бразилии и Швейцарии, Уругвая и Саудовской Аравии, Южной Кореи и Мексики, Исландии и Хорватии. Кроме этого, город примет один матч 1/8 финала, в котором сыграют победитель группы G и вторая команда группы Н.