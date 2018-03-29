Ещё
Швейцарцы и бразильцы хотят использовать для тренировок в Ростове-на-Дону арену «Олимп-2»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Швейцарцы и бразильцы хотят использовать для тренировок в Ростове-на-Дону арену «Олимп-2» 

ТАСС 28 минут назад
Фото: ТАСС
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 29 марта. /ТАСС/. Сборные Швейцарии и Бразилии хотят использовать в качестве тренировочной площадки в Ростове-на-Дону стадион футбольного клуба «Ростов» «Олимп-2». Об этом сообщил журналистам руководитель тренировочной площадки стадиона Юрий Сафронов.
Сборные Бразилии и Швейцарии сыграют в матче группы Е чемпионата мира 17 июня на «Ростов-Арене».
"Сегодня есть информация, что за наше поле активно перетягивают свои интересы сборные Бразилии и Швейцарии. Им оргкомитет определил [стадионы] «Олимп-2» и «Локомотив», но предпочтение обе команды отдают «Олимпу-2», — пояснил он.
Сейчас на стадионе идут подготовительные работы — ремонт раздевалок, душевых, подготовка поля.
Как сообщал ранее ТАСС министр по физической культуре и спорту Ростовской области Самвел Аракелян, тренировочные площадки в Ростове-на-Дону, где во время матчей чемпионата мира по футболу 2018 года будут заниматься сборные, введут в эксплуатацию до середины апреля. Во время чемпионата мира в Ростове будут задействованы стадионы «Олимп-2», «Локомотив», «СКА».
Первая тренировочная площадка, подготовленная к чемпионату мира по футболу 2018 года, сдана в городе Таганроге. Сейчас в Ростовской области завершаются работы на стадионах «Труд» (в Ростове-на-Дону) и стадионе имени Лакомова (в Азове), однако во время ЧМ-2018 они задействованы не будут. После чемпионата эти стадионы будут использоваться для развития детско-юношеского футбола. По распоряжению губернатора ранее из резервного фонда Ростовской области было выделено почти 145 млн рублей на приобретение специализированного оборудования для тренировочных площадок ЧМ-2018 и ухода за их газонами.
Чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 городах страны. Во время ЧМ-2018 в Ростове— на-Дону сыграют сборные Бразилии и Швейцарии, Уругвая и Саудовской Аравии, Южной Кореи и Мексики, Исландии и Хорватии. Кроме этого, город примет один матч 1/8 финала, в котором сыграют победитель группы G и вторая команда группы Н.
ТАСС: последние новости
Швец: российские футболисты сыграют с командой Франции лучше, чем в матче с бразильцами Квоту на ввоз мусора на старую часть "Ядрово" увеличат, чтобы сформировать тело полигона Песков: РФ и Саудовская Аравия поддерживают контакты по сотрудничеству на энергорынках
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Четверной лутц в 13 лет: россиянка творит историю20
Речь олимпийской чемпионки приняли за пьяный бред18
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас50
Футболиста сборной РФ сравнили с деревянным чурбаном4
В МИД возмущены невыдачей виз спортсменам РФ168
Видео
У баскетболиста во время матча остановилось сердце
Баскетбол
00:47
В трагедии в Кемерово погиб боец из ДНР
MMA
01:16
«Пошел в туалет и упал»: Костя Цзю перенес инфаркт
Бокс Шоу-бизнес
00:34
Четверной лутц в 13 лет: россиянка творит историю
Фигурное катание
01:06
Названа причина смерти футболиста после удара мячом
Футбол
00:27
Сборная России не учится на ошибках
Футбол
00:52
Исландия объявила бойкот ЧМ-2018 в России
Футбол
01:14
Экс-защитник «Зенита» проглотил язык
Футбол
03:18
Украинский спортсмен стал выступать за Россию
Летние виды спорта
02:38
Россия взяла золото на этапе Кубка мира
Биатлон
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение