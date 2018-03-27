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Тренировочные площадки для ЧМ-2018 в Ростове введут в эксплуатацию до середины апреля
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Тренировочные площадки для ЧМ-2018 в Ростове введут в эксплуатацию до середины апреля 

ТАСС 1 час назад
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 27 марта. /ТАСС/. Тренировочные площадки в Ростове-на-Дону, где во время матчей чемпионата мира по футболу 2018 года будут заниматься сборные, введут в эксплуатацию до середины апреля. Об этом сообщил ТАСС во вторник министр по физической культуре и спорту Ростовской области Самвел Аракелян.
"У нас три тренировочные площадки, которые могут быть задействованы в чемпионате мира, три тренировочные площадки при базах размещения команд. Площадки при базах размещения команд ни одна команда не выбрала, поэтому они задействованы не будут. Но мы их будем в сроки, установленные программой, завершать, никаких рисков я не вижу. Задействованы будут наши тренировочные площадки — действующий стадион «Олимп-2», где идет сейчас текущий ремонт, стадион «Локомотив», который до конца месяца уже будет введен в эксплуатацию, стадион СКА планируется до середины апреля также ввести в эксплуатацию", — пояснил он.
Как сообщалось, первая тренировочная площадка, подготовленная к чемпионату мира по футболу 2018 года, сдана в городе Таганроге. Сейчас в Ростовской области завершаются работы на стадионах «Труд» (в Ростове-на-Дону) и стадионе имени Лакомова (в Азове), однако во время ЧМ-2018 они задействованы не будут.
После чемпионата эти стадионы будут использоваться для развития детско-юношеского футбола. По распоряжению губернатора ранее из резервного фонда Ростовской области выделено почти 145 млн рублей на приобретение специализированного оборудования для тренировочных площадок ЧМ-2018 и ухода за их газонами.
Чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 городах страны, в том числе в Ростове-на— Дону. Во время ЧМ-2018 в Ростове-на-Дону сыграют сборные Бразилии и Швейцарии, Уругвая и Саудовской Аравии, Южной Кореи и Мексики, Исландии и Хорватии. Кроме этого, город примет один матч 1/8 финала, в котором сыграют победитель группы G и вторая команда группы Н.
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