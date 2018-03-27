Главный тренер московского ФК «Локомотив» Ю. Семин встретился со студентами МГУ

«Я впервые нахожусь в Московском университете: огромные впечатления от его масштабов и красоты. Желаю вам всем хорошей учебы, получить профессию и работать на благо страны», — сказал Ю. Семин.

Экс-тренер национальной сборной Ю. Семин больше часа отвечал на вопросы студентов. Он рассказал о своем спортивном и тренерском опыте, поделился мнением об игре сборной России и развитии футбола в нашей стране, шансах «Локомотива» на победу в чемпионате России.

Португальский нападающий, в свою очередь, рассказал о победном голе в финале чемпионата Европы по футболу в 2016 г., игре в чемпионате России, а также выразил желание вернуться в МГУ в качестве студента.

Перед общением со студентами, Ю. Семин и Эдер посетили 24-й этаж главного корпуса МГУ им. М. Ломоносова, с которой открывается вид на будущую фан-зону, которая будет организована на Воробьевых горах в преддверии ЧМ-2018. По окончании встречи Ю. Семин подарил студентам подарки, в том числе мячи и футбольную форму.

Во встрече также принял участие ректор МГУ Виктор Садовничий . По видеоконференцсвязи к мероприятию присоединились студенты Севастопольского филиала МГУ, Уральского федерального университета и Санкт-Петербургского университета.

Во время чемпионата мира по футболу неподалеку от МГУ на Воробьевых горах расположится официальная фан-зона ФИФА. Фан-зона — это место, где болельщики и туристы смогут смотреть матчи чемпионата мира, а также знакомиться с культурой стран-участниц.