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Главный тренер московского ФК «Локомотив» Ю. Семин встретился со студентами МГУ
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Главный тренер московского ФК «Локомотив» Ю. Семин встретился со студентами МГУ 

Агентство «Москва» 22 минуты назад
Фото: SPORT24.ru
Главный тренер столичного футбольного клуба «Локомотив» Юрий Семин и нападающий сборной Португалии Эдер провели встречу со студентами МГУ им. М. Ломоносова, передает корреспондент Агентства городских новостей «Москва».
«Я впервые нахожусь в Московском университете: огромные впечатления от его масштабов и красоты. Желаю вам всем хорошей учебы, получить профессию и работать на благо страны», — сказал Ю. Семин.
Экс-тренер национальной сборной Ю. Семин больше часа отвечал на вопросы студентов. Он рассказал о своем спортивном и тренерском опыте, поделился мнением об игре сборной России и развитии футбола в нашей стране, шансах «Локомотива» на победу в чемпионате России.
Португальский нападающий, в свою очередь, рассказал о победном голе в финале чемпионата Европы по футболу в 2016 г., игре в чемпионате России, а также выразил желание вернуться в МГУ в качестве студента.
Перед общением со студентами, Ю. Семин и Эдер посетили 24-й этаж главного корпуса МГУ им. М. Ломоносова, с которой открывается вид на будущую фан-зону, которая будет организована на Воробьевых горах в преддверии ЧМ-2018. По окончании встречи Ю. Семин подарил студентам подарки, в том числе мячи и футбольную форму.
Во встрече также принял участие ректор МГУ Виктор Садовничий. По видеоконференцсвязи к мероприятию присоединились студенты Севастопольского филиала МГУ, Уральского федерального университета и Санкт-Петербургского университета.
Во время чемпионата мира по футболу неподалеку от МГУ на Воробьевых горах расположится официальная фан-зона ФИФА. Фан-зона — это место, где болельщики и туристы смогут смотреть матчи чемпионата мира, а также знакомиться с культурой стран-участниц.
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