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Сёмин: не вижу плюсов от переноса игры «Локомотива» с «Амкаром» в Москву
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Сёмин: не вижу плюсов от переноса игры «Локомотива» с «Амкаром» в Москву 

Чемпионат.com 38 минут назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин поделился ожиданиями от матча 24-го тура РФПЛ с «Амкаром».
«Плюсов от переноса игры в Москву я не вижу. А чтобы не было таких ситуаций, нужно просто внести в регламент, что нейтральные поля должны быть нейтральными. Вот и всё. Если это прописать в регламенте, значит, не будет в прессе различной критики и прочего. Раз в регламенте этого нет, всё объективно, справедливо.
Как сложится матч, мне сложно сказать, потому что «Амкар» очень хорошо играет на выезде. Предыдущий матч они провели очень сильно в Питере. Наверное, нам было бы удобнее матч в своё время проводить — первого числа. Игроки только вчера подъехали из Южной Америки — Фарфан и Чорлука», — сказал Сёмин в эфире телеканала «Наш футбол».
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