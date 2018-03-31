Сёмин: не вижу плюсов от переноса игры «Локомотива» с «Амкаром» в Москву

Главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин поделился ожиданиями от матча 24-го тура РФПЛ с «Амкаром».

«Плюсов от переноса игры в Москву я не вижу. А чтобы не было таких ситуаций, нужно просто внести в регламент, что нейтральные поля должны быть нейтральными. Вот и всё. Если это прописать в регламенте, значит, не будет в прессе различной критики и прочего. Раз в регламенте этого нет, всё объективно, справедливо.

Как сложится матч, мне сложно сказать, потому что «Амкар» очень хорошо играет на выезде. Предыдущий матч они провели очень сильно в Питере. Наверное, нам было бы удобнее матч в своё время проводить — первого числа. Игроки только вчера подъехали из Южной Америки — Фарфан и Чорлука», — сказал Сёмин в эфире телеканала «Наш футбол».