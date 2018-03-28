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«Ювентус» хочет приобрести защитника «Интера» Канселу
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«Ювентус» хочет приобрести защитника «Интера» Канселу 

Советский спорт 44 минуты назад
Португалец выступает за «Интер» на правах аренды, но его контракт принадлежит «Валенсии». Как информирует Corriere di Torino, «Интер», вероятно, не сможет выкупить игрока у «Валенсии» за требуемые 35 миллионов евро. В таком случае его может приобрести «Ювентус».
Издание указывает, что «Ювентус» в хороших отношениях с «Валенсией», и у них есть опыт успешного сотрудничества при трансфере Нето и Симоне Дзадзы. В текущем сезоне 23-летний Жоау Канселу провел 18 матчей за «Интер» и сделал три результативные передачи.
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