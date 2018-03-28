«Ювентус» хочет приобрести защитника «Интера» Канселу

Португалец выступает за «Интер» на правах аренды, но его контракт принадлежит «Валенсии». Как информирует Corriere di Torino, «Интер», вероятно, не сможет выкупить игрока у «Валенсии» за требуемые 35 миллионов евро. В таком случае его может приобрести «Ювентус».

Издание указывает, что «Ювентус» в хороших отношениях с «Валенсией», и у них есть опыт успешного сотрудничества при трансфере Нето и Симоне Дзадзы. В текущем сезоне 23-летний Жоау Канселу провел 18 матчей за «Интер» и сделал три результативные передачи.