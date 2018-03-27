Чем запомнился контрольный матч Россия — Франция

Сборная России продолжает подготовку к домашнему чемпионату мира по футболу 2018 года. В контрольном матче, который начался минутой молчания в память о погибших при пожаре в Кемерове, подопечные Станислава Черчесова уступили национальной команде Франции со счётом 1:3. В составе «трёхцветных» дублем отметился Килиан Мбаппе, ещё один гол на счету Поля Погба . У россиян отличился Фёдор Смолов . Основные моменты встречи — в материале RT. После тяжёлого поражения от национальной команды Бразилии, подопечные Станислава Черчесова переехали из Москвы в Санкт-Петербург, где их ждала встреча с действующими вице-чемпионами Европы — сборной Франции. Причём «трёхцветные» подходили к этой игре с явным желанием реабилитироваться перед болельщиками. В контрольном матче против Колумбии французы вели со счётом 2:0, но во втором тайме выступили крайне невыразительно и сенсационно уступили, пропустив три мяча.

Наставник французской сборной Дидье Дешам провёл обширную ротацию состава — на поле появились сразу семь футболистов, которые начинали матч с колумбийцами на скамейке запасных. Своё место в основе сохранили лишь по одному игроку из каждой линии: голкипер Уго Льорис , защитник Самюэль Юмтити, хавбек Н’Голо Канте и форвард Килиан Мбаппе, которому суждено было стать главным героем встречи.

К старту встречи трибуны 56-тысячного стадиона «Санкт-Петербург» были заполнены менее, чем на треть. Даже на центральных трибунах было очень много свободных мест. Очевидно, как и в московском матче, далеко не все смогли отпроситься с работы и успеть к началу. Однако зрители постепенно прибывали и уже к 40-й минуте вид арены на Крестовском острове был гораздо более презентабельным. При этом французскую команду приехала поддержать крошечная армия болельщиков — около 20 человек. Но, несмотря на свою малочисленность, фанатам «синих» иногда удавалось перекрикивать российских болельщиков.

Игра началась с минуты молчания по случаю трагедии в Кемерове. Игроки российской команды не остались в стороне и почтили память погибших, появившись на поле с траурными повязками. Оплакивали жертв и болельщики: на трибунах было вывешено сразу несколько баннеров со словами поддержки и соболезнования.

В начале встречи команды демонстрировали довольно равный футбол. Подопечные Черчесова старались играть осторожно, а французы действовали в экономном режиме, прощупывая оборону россиян с помощью дальних забросов в штрафную. Сразу несколько из них могли завершиться опасными моментами, но Мбаппе допустил ошибку при обработке, Дембеле забрался в положение «вне игры», а Погба не смог акцентированно пробить по воротам Лунёва.

Однако россияне ответили своим выпадом. Жирков прорвался по левой бровке идеального поля стадиона «Санкт-Петербург» и сделал разрезающую передачу в штрафную на Дзагоева. Полузащитник ЦСКА нашёл прострелом Смолова, который пробил по воротам, но Льорис свою команду выручил.

Как и в матче с Колумбией, французы довольно часто ошибались при выходе из обороны. Неточными передачами грешили и Лоран Косьельни, и Самюэль Юмтити, чем пытались воспользоваться игроки российской сборной. Миранчуку и Смолову удалось совершить несколько перехватов, но довести их до опасных моментов было не суждено.

Начиная с середины тайма, французы начали планомерно наращивать обороты. С каждой минутой их атаки становились всё опаснее, а голкиперу «Зенита» приходилось всё чаще выступать в игру. Сначала он отразил опаснейший удар Мбаппе из пределов штрафной, а после в красивом прыжке выбил мяч, посланный Погба с левого края поля.

Преимущество французов воплотилось в гол на 40-й минуте. Погба отдал пас в штрафную на неутомимого Мбаппе, попутно уложив на газон Граната. Форвард «Пари Сен-Жермен» легко разобрался с Нойштедтером и направил мяч под опорную ногу Лунёва. Вратарь не спас.

До конца тайма подопечные Дидье Дешама могли довести счёт до крупного, но после удара Марсьяля снова выше всяких похвал сыграл Лунёв, а после сборную России простил главный арбитр. Гедиминас Мажейка имел все основания назначить одиннадцатиметровый за нарушение против всё того же Антони, но свисток промолчал.

Команды ушли на перерыв при счёте 0:1 в пользу французов, а игра российской команды требовала изменений. После перерыва Черчесов решил освежить фланги: вместо Жиркова и Самедова на поле появились Константин Рауш Игорь Смольников . Но уже четыре минуты спустя французы отличились во второй раз. Погба заработал штрафной в 25 метрах от ворот, который сам же блестяще исполнил. Опальный полузащитник « Манчестер Юнайтед », который всё реже попадает в стартовый состав коллектива Жозе Моуринью, изящно обвёл стенку и послал мяч в угол ворот Лунёва.

Как и в матче с Колумбией, у французов при счёте 2:0 сработал своего рода стоп-сигнал. Вице-чемпионы Европы успокоились и стали играть гораздо менее активно, за что немедленно поплатились. На 68-й минуте Смольников получил мяч на правом фланге и исполнил диагональную передачу в штрафную, которая нашла Смолова. Российский нападающий пробил в одно касание и попал точно в угол ворот Льориса.

После гола российские болельщики, которые молчали большую часть встречи, заметно оживились. Подопечные Черчесова сами заметно воспряли духом и бросились отыгрываться. Особенно активно действовал всё тот же Смольников. Сначала он нашёл в штрафной вышедшего на замену Антона Заболотного , но тот не смог укротить мяч. А после исполнил опасный прострел, заработав угловой.

В отличие от колумбийцев, россиянам не хватило мощи, чтобы окончательно сломить французов и одержать победу. «Трёхцветным» быстро опомнились, вернули мяч под свой контроль, а на 83-й минуте восстановили статус-кво. Появившийся на поле Блез Матюиди нашёл в штрафной Мбаппе. Один из самых талантливых футболистов мира в очередной раз издевательски расправился с Нойштедтером и пробил между ног Лунёва. 19-летний уроженец Бонди оформил дубль и установил окончательный счёт встречи — 1:3.

К чести российских футболистов, в оставшиеся минуты они не выключились из игры, а продолжили атаковать в надежде сократить разницу в счёте. Самый опасный момент был у Смолова. Форвард «Краснодара» попытался пробить из-за пределов штрафной, но мяч прошёл мимо ворот. Не помог россиянам и выход на поле полузащитника «Вильярреала» Дениса Черышева . Единственный легионер в составе сборной заменил Кудряшова на 82-й минуте, однако отметиться чем-то значимым не успел.

Сборная России не смогла добиться успеха ни в одном из контрольных матчей в марте, уступив с суммарным счётом 1:6. Но если встреча с Бразилией не принесла ничего, кроме негативных эмоций, то поединок с Францией стал более воодушевляющим. Несмотря на поражение, подопечные Черчесова действовали гораздо более активно, а особенно яркое впечатление о себе оставили во втором тайме.

До старта домашнего чемпионата мира российская команда проведёт встречи со сборными Австрии и Турции. Матчи пройдут в конце мая — начале июня и смогут дать окончательный ответ на вопрос, насколько российские футболисты готовы к мундиалю. Мартовские поединки ясно дали понять, что у Станислава Черчесова достаточно работы.