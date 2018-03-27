На товарищеский матч Россия-Франция продано 50 тысяч билетов

Работа над ошибками ждет сборную России по футболу. Контрольный матч с бразильцами 23 марта для российских спортсменов закончился разгромным счетом 0:3. Во вторник, 27 марта, команда Станислава Черчесова сойдется уже с французскими футболистами. Игра пройдет на стадионе в Санкт-Петербурге, передает корреспондент телеканала «МИР 24» Нахид Бабаев

До стартового свистка на стадионе «Санкт-Петербург арена» осталось меньше часа, болельщики уже идут занимать свои места. Игра начнется с минуты молчания в память о погибших в Кемерове. Также команды сыграют с траурными черными повязками. По официальной информации Российского футбольного союза, на игре будет, как минимум, 50 тысяч человек. Чтобы доставить всех болельщиков на стадион, в городе запустили дополнительные автобусы. Они курсируют от ближайших станций метро.

Что касается расклада сил, то букмекеры ставят на Францию, но сборная России на этом стадионе ни разу не проигрывала. 2:0 обыграли Новую Зеландию и сыграли 3:3 с крепкими испанцами. Болельщики тоже не сомневаются в своей команде. Сборные России и Франции встречались друг с другом шесть раз. Дважды выигрывали россияне, трижды французы и одна игра завершилась в ничью. С пустыми руками французы из Петербурга не уедут. Оргкомитет чемпионата мира-2018 подарит футболистами шапки-ушанки. На поле они точно не понадобятся, ведь крыша арены закрыта, внутри комфортные плюс 17 градусов.

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