Русская тройка

В матче со сборной Франции от россиян вряд ли ждали победы. Скорее, просто достойной игры, особенно в свете разгромного поражения от бразильцев в предыдущей встрече. Получилось, как получилось: хозяева снова пропустили трижды, но на этот раз сумели забить. Именитые гости лишний раз показали, какие проблемы есть у команды Станислава Черчесова . На поиск их решения у тренера осталось два матча.

«Мы сами грешили в обороне, но и соперник заставлял ошибаться. Класс у них есть», — откровенничал Станислав Черчесов на пресс-конференции после разгрома от сборной Бразилии в «Лужниках». В понятие «грешили» вошли три пропущенных мяча: один после добивания в упор, второй — с пенальти, третий — после удара головой Миранды, в гордом одиночестве стоявшего прямо посреди штрафной россиян. Еще уйму моментов бразильцы не реализовали по своей вине, несколько тяжеленных мячей потащил Игорь Акинфеев

Вообще, для тренера, потерпевшего крупное поражение на заполненном своими болельщиками стадионе за два с половиной месяца до начала домашнего чемпионата мира, Черчесов был очень спокоен. Даже слишком спокоен. Дескать, настраивались на победу, но получилось то, что получилось. Оборона остается самой проблемной линией национальной команды и до начала мундиаля ничего не изменится — пара основных центральных защитников Георгий Джикия Виктор Васин наверняка пропустят турнир.

На фоне таких неурядиц порванные Александром Кокориным «кресты» выглядят не так уж и страшно (для сборной, разумеется, но не для самого форварда). Да, в матче с бразильцами не хватало остроты в атаке. Команда Черчесова имела несколько неплохих подходов к воротам соперника в обоих таймах, но всякий раз что-то шло не так. Сам наставник согласился с журналистами — еще один человек на острие бы не помешал. Но помог бы конкретно Кокорин? Ответить наверняка трудно.

Впереди российскую сборную ждала встреча с не менее грозным соперником — французами во главе с Полем Погба и Антуаном Гризманом.

В преддверии матча в Санкт-Петербурге СМИ пестрели заголовками, напоминавшими о знаменитой победе над Францией в 1999 году. В июне команда Олега Романцева одержала волевую победу над действующими чемпионами мира на «Стад де Франс». Кто знал, что все усилия окажутся напрасными — четыре месяца спустя Александр Филимонов пропустит печально известный гол «за шиворот» от Андрея Шевченко , и россияне останутся без Евро-2000.

Впрочем, с такими проблемами в обороне эксперты многого от команды и не ожидали. Чего нельзя сказать о болельщиках — по старой традиции они ждут от сборной максимума в каждом матче. Французы приехали в Северную столицу боевым составом и с соответствующим настроем.

«Наше решение сыграть товарищеский матч со сборной России имеет отношение к предстоящему чемпионату мира. Мы хотим в каком-то смысле понюхать соперника, измерить его температуру. Несмотря на поражение Бразилии, могу сказать, что сборная России — это крепкая команда. Для французской сборной нет проходных матчей», — заявил главный тренер трехцветных Дидье Дешам в интервью «Чемпионат.com»

Желание россиян реабилитироваться за разгром от бразильцев ясно показал Дзагоев уже на третьей минуте, врезавшись в соперника. Только проблема в том, что на первых порах россиянам только и приходилось, что играть в ноги французов, которые забрали себе мяч и плотно насели на ворота Лунева.

Комбинировали не только французы. На 15-й минуте у ворот гостей впервые стало опасно, когда партнеры вывели Федора Смолова на удар. Немного коряво, но форвард все же пробил, однако Уго Льорис мяч отбил. По хорошему говоря, этот момент был первым не только у ворот трехцветных, но и первым в матче вообще.

К середине первого тайма, когда мяч стал все реже задерживаться в ногах французов, Килиан Мбаппе после рикошета оказался напротив Лунева и ударил прямо в российского вратаря. Тревожный звоночек для сотканной наспех обороны сборной России прозвучал отчетливо.

Линии защиты приходилось явно тяжело против звездного атакующего трио французов, хотя откровенно провалилась она только один раз — в упомянутом моменте Мбаппе. Но что гораздо печальнее, на фоне нападающих сборной Франции российские форварды казались очень тяжелыми и медленными. Смолову и активно помогавшим ему Миранчуку и Дзагоеву не хватало скорости ног и мысли.

На 40-й минуте Мбаппе показал, как надо бегать и мыслить. Открывшись под пас Поля Погба, 19-летний француз накрутил Нойштедтера и ударил хоть и несильно, но в противоход Луневу. Тот был вынужден лишь проводить мяч взглядом.

Вообще, Килиан был главным футболистом на поле «Крестовского» в первом тайме. Он проходил, раздавал передачи, открывался, а россияне откровенно не успевали за его передвижениями. Заметен был и Марсьяль, который часто оказывался в штрафной площади россиян, но в основном падал на газон и выпрашивал пенальти. Эти двое принесли кучу проблем хозяевам в первой половине встречи.

В начале второго тайма свой класс показал Погба. Изрядно критикуемый в этом сезоне полузащитник безупречно исполнил штрафной, как рукой положив мяч в угол ворот Лунева. У голкипера не было ни единого шанса. Ответить хозяевам до 58-й минуты было нечем. Владимир Гранат имел фантастическую возможность хотя бы один мяч отквитать, но после подачи углового он, находясь на линии вратарской, пробил мимо. Скорчив гримасу, защитник отправился к своим владениям — отбивать атаки французов.

После этого момента подопечные Черчесова начали играть куда увереннее. С поля незадолго до момента Граната ушел Дзагоев, вместо него вышел Антон Миранчук . Тренер сделал ставку на взаимопонимание близнецов из «Локомотива». Но в решающий момент сыграли не они, а связка Смольников — Смолов. На 68-й минуте защитник с правого фланга прострелил в штрафную, а форвард в касание отправил мяч в ближний угол. Счет стал 1:2, а интрига вернулась на «Крестовский».

Развить успех на кураже россиянам не удалось. Французы, возможно, поняв, что у них могут возникнуть проблемы, снова напряглись и попытались забрать мяч. План не сработал, а команда Черчесова пошла на чужие ворота куда агрессивнее. Пожалуй, в матче с бразильцами такого не было: хозяева теснили именитого соперника. Особенно активен был вышедший на замену Смольников.