Ещё
Экс-тренер «Ростова» оценил работу Карпина у руля желто-синих
Далее:
Читайте также:
Ещё

Экс-тренер «Ростова» оценил работу Карпина у руля желто-синих 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Бывший тренер сборной России и «Ростова» Сергей Балахнин поделился мнением о предстоящей игре желто-синих против ЦСКА в матче РФПЛ и поделился мнением о работе Валерия Карпина. Слова эксперта приводит RT.
"Изменилось ли что-то после прихода Валерия Карпина? Выводы делать рано. Пройдет больше времени, и мы все поймем. В оставшихся матчах РФПЛ «Ростов» сыграет с ЦСКА, «Локомотивом» и "Спартаком".
В этих играх ставка наверняка будет сделана на контратаки. Желто-синие сильно зависят от ведущих исполнителей, в особенности от тройки исландцев, которая отлучалась в сборную.
Важно, в каком состоянии они вернулись. При этом у «Ростова», к сожалению, нет забивных форвардов. Голы даются команде с большим трудом", — сказал Балахнин.
Матч «Ростов» — ЦСКА пройдет 1 апреля в 19.00 мск.
Газета.Ru: последние новости
Гвардиола рассказал о желании уйти из "Манчестер Сити" Глава мирового хоккея рассказал о реформе олимпийского турнира СМИ рассказали об ответных мерах России на закрытие консульства в США
 Ещё 8 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Чемпионка России по санному спорту покончила с собой
Уайлдер захотел убить человека прямо на ринге1
Манчини не явился на встречу с фанатами «Зенита»3
Не сдержался: бывший врач «Спартака» избил школьника52
У WADA появился новый инструмент давления на РФ28
Видео
У баскетболиста во время матча остановилось сердце
Баскетбол
00:47
В трагедии в Кемерово погиб боец из ДНР
MMA
01:16
«Пошел в туалет и упал»: Костя Цзю перенес инфаркт
Бокс Шоу-бизнес
03:14
Глава «Вашингтона» жалеет, что подписал Овечкина на 13 лет
Хоккей
02:59
Карпин продает квартиру с шестью туалетами
Футбол
00:34
Четверной лутц в 13 лет: россиянка творит историю
Фигурное катание
01:06
Названа причина смерти футболиста после удара мячом
Футбол
00:27
Сборная России не учится на ошибках
Футбол
00:52
Исландия объявила бойкот ЧМ-2018 в России
Футбол
01:14
Экс-защитник «Зенита» проглотил язык
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение