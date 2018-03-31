Экс-тренер «Ростова» оценил работу Карпина у руля желто-синих

Бывший тренер сборной России и «Ростова» Сергей Балахнин поделился мнением о предстоящей игре желто-синих против ЦСКА в матче РФПЛ и поделился мнением о работе Валерия Карпина . Слова эксперта приводит RT.

"Изменилось ли что-то после прихода Валерия Карпина? Выводы делать рано. Пройдет больше времени, и мы все поймем. В оставшихся матчах РФПЛ «Ростов» сыграет с ЦСКА, «Локомотивом» и "Спартаком"

В этих играх ставка наверняка будет сделана на контратаки. Желто-синие сильно зависят от ведущих исполнителей, в особенности от тройки исландцев, которая отлучалась в сборную.

Важно, в каком состоянии они вернулись. При этом у «Ростова», к сожалению, нет забивных форвардов. Голы даются команде с большим трудом", — сказал Балахнин.

Матч «Ростов» — ЦСКА пройдет 1 апреля в 19.00 мск.