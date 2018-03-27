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Тренировочные площадки для ЧМ-2018 в Ростове введут в эксплуатацию до середины апреля
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Тренировочные площадки для ЧМ-2018 в Ростове введут в эксплуатацию до середины апреля 

Спорт-Экспресс 45 минут назад
Министр по физической культуре и спорту Ростовской области Самвел Аракелян сообщил, что тренировочные площадки в Ростове-на-Дону, где во время матчей чемпионата мира-2018 будут заниматься сборные, введут в эксплуатацию до середины апреля.
— У нас три тренировочные площадки, которые могут быть задействованы в чемпионате мира, три тренировочные площадки при базах размещения команд, — приводит ТАСС слова Аракеляна. — Площадки при базах размещения команд ни одна команда не выбрала, поэтому они задействованы не будут. Но мы их будем в сроки, установленные программой, завершать, никаких рисков я не вижу. Задействованы будут наши тренировочные площадки — действующий стадион «Олимп-2», где идет сейчас текущий ремонт, стадион «Локомотив», который до конца месяца уже будет введен в эксплуатацию, стадион СКА планируется до середины апреля также ввести в эксплуатацию.
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