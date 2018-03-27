Тупик российского футбола, напряжение Тутберидзе и провал нашего биатлона

Самые важные новости дня — главное, что случилось к вечеру вторника, 27 марта.

ГОЛЕАДОР. Надо, Федя, надо Сегодня в 18.50 по московскому времени сборная России сыграет с Францией в Санкт-Петербурге. Место в воротах займет голкипер "Зенита" Андрей Лунев , а капитаном будет Федор Смолов . Именно Смолов стал героем нашего последнего достойного сражения с топ-сборной — все в том же Питере, в ноябре 2017-го, нападающий «Краснодара» забил два мяча Испании (3:3). Что будет сегодня?

ЛЕСТЬ? Жан-Пьер Папен: «Сборная России входит в десятку лучших в мире» Знаменитый в прошлом нападающий сборной Франции, обладатель «Золотого мяча» 1991 года, в интервью «СЭ» рассказал, почему считает нынешнее поколение своей сборной более сильным, чем Францию-1998, а также лестно отозвался о национальной команде России.

ЭКСКЛЮЗИВ. Денис Спицов : «Когда Легкову вернули медаль, я вышел в коридор гостиницы — и просто орал» Еще до первой гонки на Олимпийских играх об этом 21-летнем парне знали только фанаты лыжных гонок. Но в Пхенчхане он завоевал сразу три медали и моментально превратился в любимца всей страны. Один из главных героев зимнего сезона — о тайном визите в Вожегу, коллективных просмотрах гонок и нехватке побед на чемпионате России.

ИТОГИ СЕЗОНА В БИАТЛОНЕ. Провал России, триумф Пихлера, икра Коукаловой Международный биатлонный сезон завершился этапом Кубка мира в Тюмени. Сезон получился насыщенным скандалами, победами, разочарованиями. «СЭ» выбрал самое запомнившееся.

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