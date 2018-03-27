Тупик российского футбола, напряжение Тутберидзе и провал нашего биатлона 

Самые важные новости дня — главное, что случилось к вечеру вторника, 27 марта.
ГОЛЕАДОР. Надо, Федя, надо Сегодня в 18.50 по московскому времени сборная России сыграет с Францией в Санкт-Петербурге. Место в воротах займет голкипер "Зенита" Андрей Лунев, а капитаном будет Федор Смолов. Именно Смолов стал героем нашего последнего достойного сражения с топ-сборной — все в том же Питере, в ноябре 2017-го, нападающий «Краснодара» забил два мяча Испании (3:3). Что будет сегодня?
ИНСАЙДЫ. Черчесов как заложник. Почему вопросы — не только к тренеру Когда в августе 2016-го РФС выбирал главного тренера сборной России, на финальном этапе остались две кандидатуры — Курбан Бердыев и Станислав Черчесов. После всех собеседований в кабинете собрались трое: Виталий Мутко, тогда еще полноценный президент РФС, глава премьер-лиги Сергей Прядкин и Бердыев, руководивший «Ростовом». Именно Курбан Бекиевич был фаворитом. Его видели главным тренером команды номер один, его фигуру согласовали в верхах, но вдруг все изменилось. Сергей ЕГОРОВ делится крутейшими инсайдами и мыслями.
ЛЕСТЬ? Жан-Пьер Папен: «Сборная России входит в десятку лучших в мире» Знаменитый в прошлом нападающий сборной Франции, обладатель «Золотого мяча» 1991 года, в интервью «СЭ» рассказал, почему считает нынешнее поколение своей сборной более сильным, чем Францию-1998, а также лестно отозвался о национальной команде России.
НАПРЯЖЕНИЕ. «Какое детство? Спорт эволюционирует!» Тутберидзе жестко ответила на вопрос о юных фигуристках В такой компании элита российского фигурного катания не собиралась давно. Здесь были почти все герои Олимпиады и чемпионата мира — как фигуристы, так и тренеры. В президиуме пресс-центра ТАСС сидели Алина Загитова и ее тренер Этери Тутберидзе. Спортивная пара Евгения Тарасова и Владимир Морозов с наставницей Ниной Мозер. Юная исполнительница четверных прыжков чемпионка мира среди юниоров Александра Трусова, руководители федерации Александр Горшков и Александр Коган. А по видеосвязи из Питера с собравшимися общался Михаил Коляда. Мероприятие получилось интересным.
ЭКСКЛЮЗИВ. Денис Спицов: «Когда Легкову вернули медаль, я вышел в коридор гостиницы — и просто орал» Еще до первой гонки на Олимпийских играх об этом 21-летнем парне знали только фанаты лыжных гонок. Но в Пхенчхане он завоевал сразу три медали и моментально превратился в любимца всей страны. Один из главных героев зимнего сезона — о тайном визите в Вожегу, коллективных просмотрах гонок и нехватке побед на чемпионате России.
МНЕНИЕ. Шандор Варга: «Уход Венгера из „Арсенала“ для Головина не страшен» Известный агент, друг главного тренера «Арсенала» Арсена Венгера, в интервью «СЭ» рассказал о прогрессе Александра Головина, перспективах Роберто Манчини в «Зените» и новом вызове Леонида Слуцкого в голландском «Витессе».
ИТОГИ СЕЗОНА В БИАТЛОНЕ. Провал России, триумф Пихлера, икра Коукаловой Международный биатлонный сезон завершился этапом Кубка мира в Тюмени. Сезон получился насыщенным скандалами, победами, разочарованиями. «СЭ» выбрал самое запомнившееся.
Кстати, вы можете получать такой дайджест, даже не заходя на наш сайт. Он будет приходить вам на почту — достаточно подписаться на рассылку «Вечерний „Спорт-Экспресс“.