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«Ювентус» заинтересован в подписании вингера «Манчестер Юнайтед»
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«Ювентус» заинтересован в подписании вингера «Манчестер Юнайтед» 

Soccer News 1 час назад
Фото: Soccer News
Туринский «Ювентус» заинтересован в подписании вингера "Манчестер Юнайтед" Антони Мартиаля, информирует Le 10 Sport со ссылкой на итальянскую прессу.
Сообщается, что «старая сеньора» намерена воспользоваться тем, что 22-летний игрок до сих пор не продлил контракт со своим клубом, предприняв попытки подписать его в ближайшее трансферное окно.
Действующее соглашение француза с «красными дьяволами» рассчитано до лета 2019-го года.
В нынешнем сезоне Мартиаль забил 11 мячей и сделал 10 результативных передач в 40 матчах за «Манчестер Юнайтед».
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