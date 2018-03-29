«Ювентус» заинтересован в подписании вингера «Манчестер Юнайтед»

Сообщается, что «старая сеньора» намерена воспользоваться тем, что 22-летний игрок до сих пор не продлил контракт со своим клубом, предприняв попытки подписать его в ближайшее трансферное окно.

Действующее соглашение француза с «красными дьяволами» рассчитано до лета 2019-го года.

В нынешнем сезоне Мартиаль забил 11 мячей и сделал 10 результативных передач в 40 матчах за «Манчестер Юнайтед».