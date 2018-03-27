Лозон не верил, что фигуристы Вирчу/Мойр могут вернуться в любительский спорт

Вирчу/Мойр выиграли свое первое олимпийское золото в танцах на льду в 2010 году в Ванкувере, в 2014-м в Сочи были вторыми, после чего пропустили два сезона. На Играх в Пхенчхане под руководством Лозона дуэт завоевал две золотые медали — в личном и командном турнире.

"После Олимпийских игр в Сочи Тесса и Скотт приезжали к нам в Монреаль с тем, чтобы поставить программы для шоу, и как-то задали вопрос: «Если мы надумаем возвращаться, вы возьметесь нас тренировать?» Я даже голову не включил в тот момент. Ответил, что конечно возьмемся, вообще не вопрос. Просто мне и в страшном сне не могло привидеться, что Вирчу/Мойр действительно могут вернуться. Если бы меня тогда спросили, какова вероятность подобного шага, я бы ответил, что она равна нулю", — сказал тренер.

"Через два года Тесса и Скотт действительно пришли на каток. Только тогда я понял, в какую мы вляпались историю. Я постоянно думал о том, кто они — и кто мы. Они чемпионы одних Олимпийских игр, серебряные призеры других, знают танцы так, как, возможно, их не знает ни один тренер в мире. А ведь есть еще Габи (Пападакис) и Гийом (Сизерон)… В общем, стресс оказался чудовищным. В то же самое время это был вызов", — признался Лозон.

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