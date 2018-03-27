Ещё
Лозон не верил, что фигуристы Вирчу/Мойр могут вернуться в любительский спорт
Далее:
Читайте также:
Ещё

Лозон не верил, что фигуристы Вирчу/Мойр могут вернуться в любительский спорт 

Р-Спорт 27 минут назад
Известный канадский тренер Патрис Лозон заявил в интервью РИА Новости, что не верил, что фигуристы Тесса Вирчу и Скотт Мойр могут вернуться в любительский спорт.
Вирчу/Мойр выиграли свое первое олимпийское золото в танцах на льду в 2010 году в Ванкувере, в 2014-м в Сочи были вторыми, после чего пропустили два сезона. На Играх в Пхенчхане под руководством Лозона дуэт завоевал две золотые медали — в личном и командном турнире.
"После Олимпийских игр в Сочи Тесса и Скотт приезжали к нам в Монреаль с тем, чтобы поставить программы для шоу, и как-то задали вопрос: «Если мы надумаем возвращаться, вы возьметесь нас тренировать?» Я даже голову не включил в тот момент. Ответил, что конечно возьмемся, вообще не вопрос. Просто мне и в страшном сне не могло привидеться, что Вирчу/Мойр действительно могут вернуться. Если бы меня тогда спросили, какова вероятность подобного шага, я бы ответил, что она равна нулю", — сказал тренер.
"Через два года Тесса и Скотт действительно пришли на каток. Только тогда я понял, в какую мы вляпались историю. Я постоянно думал о том, кто они — и кто мы. Они чемпионы одних Олимпийских игр, серебряные призеры других, знают танцы так, как, возможно, их не знает ни один тренер в мире. А ведь есть еще Габи (Пападакис) и Гийом (Сизерон)… В общем, стресс оказался чудовищным. В то же самое время это был вызов", — признался Лозон.
Полностью интервью с Лозоном читайте ЗДЕСЬ >>>
Р-Спорт: последние новости
Футболист "Вест Хэма" Нобл: не хочу повторения инцидента на матче с "Бёрнли" Антон Миранчук: забили бы голы Бразилии, зрители по-другому бы о нас говорили Призер ОИ по боксу Анастасия Белякова в Улан-Удэ защитила звание чемпионки России
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Британцы раскрыли детали бойкота ЧМ-201847
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас50
Шипулина заподозрили в использовании допинга66
Стал известен стартовый состав сборной России по футболу2
Украинский спортсмен стал выступать за Россию31
Видео
У баскетболиста во время матча остановилось сердце
Баскетбол
01:16
«Пошел в туалет и упал»: Костя Цзю перенес инфаркт
Бокс Шоу-бизнес
01:06
Названа причина смерти футболиста после удара мячом
Футбол
00:52
Исландия объявила бойкот ЧМ-2018 в России
Футбол
01:14
Экс-защитник «Зенита» проглотил язык
Футбол
03:18
Украинский спортсмен стал выступать за Россию
Летние виды спорта
02:38
Россия взяла золото на этапе Кубка мира
Биатлон
07:32
«После проката Загитовой заплакали»
Фигурное катание
WADA назвало два последних условия для России
Зимние виды спорта
00:56
В США назвали героем Родченкова
Зимние виды спорта
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение