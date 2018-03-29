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В «Торино» недовольны комментариями Белотти о возможном переходе в топ-клуб
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В «Торино» недовольны комментариями Белотти о возможном переходе в топ-клуб 

Советский спорт 1 час назад
Фото: ChelseaNews.Ru
Ранее Белотти заявил следующее: «Покину Турин только в том случае, если поступит предложение от топ-клуба, который гарантирует мне место в стартовом составе. Я не хочу сидеть на скамейке запасных».
Как информирует Tuttosport, эти слова разозлили как болельщиков команды, так и главного тренера Вальтера Маццарри. В клубе говорят, что футболист поступил необдуманно, сделав такое заявление.
В нынешнем сезоне 24-летний игрок провел 25 матчей за «Торино», забил девять мячей и отдал три голевые передачи.
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