В «Торино» недовольны комментариями Белотти о возможном переходе в топ-клуб

Ранее Белотти заявил следующее: «Покину Турин только в том случае, если поступит предложение от топ-клуба, который гарантирует мне место в стартовом составе. Я не хочу сидеть на скамейке запасных».

Как информирует Tuttosport, эти слова разозлили как болельщиков команды, так и главного тренера Вальтера Маццарри. В клубе говорят, что футболист поступил необдуманно, сделав такое заявление.

В нынешнем сезоне 24-летний игрок провел 25 матчей за «Торино», забил девять мячей и отдал три голевые передачи.