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Американский астронавт смотрел Гран-при Австралии из космоса
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Американский астронавт смотрел Гран-при Австралии из космоса 

Чемпионат.com 3 часа назад
Фото: Motorsport.com
Американский астронавт Эндрю Джей Фойстел наблюдал за стартом нового сезона в Формуле-1, находясь на Международной космической станции. Об этом он сам рассказал, посредством личной страницы в «Твиттере». При этом, в момент старта Гран-при Австралии, Фойстел пролетал как раз над Мельбурном.
На размещённых в социальной сети фотографиях видно, что астронавт следит за гонкой с помощью ноутбука, на втором снимке, сделанного из космоса, виден и «Альберт-Парк», принимавший этап чемпионата.
Кадры были сопровождены словами поздравления в адрес «Феррари», чей пилот Себастьян Феттель завоевал в Мельбурне победу.
Соответствующий твит можно посмотреть на странице Эндрю Фойстела в «Твиттере».
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