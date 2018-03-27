Американский астронавт смотрел Гран-при Австралии из космоса 

Американский астронавт Эндрю Джей Фойстел наблюдал за стартом нового сезона в Формуле-1, находясь на Международной космической станции. Об этом он сам рассказал, посредством личной страницы в «Твиттере». При этом, в момент старта Гран-при Австралии, Фойстел пролетал как раз над Мельбурном.
На размещённых в социальной сети фотографиях видно, что астронавт следит за гонкой с помощью ноутбука, на втором снимке, сделанного из космоса, виден и «Альберт-Парк», принимавший этап чемпионата.
Кадры были сопровождены словами поздравления в адрес «Феррари», чей пилот Себастьян Феттель завоевал в Мельбурне победу.
Соответствующий твит можно посмотреть на странице Эндрю Фойстела в «Твиттере».