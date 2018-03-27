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Йоан Молло: «Легионер в России должен понимать, что это не отпуск»
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Йоан Молло: «Легионер в России должен понимать, что это не отпуск» 

Спорт-Экспресс 21 минуту назад
Бывший полузащитник "Зенита" и «Крыльев Советов» Йоан Молло отметил, что в России понимают футбол, а люди профессионально относятся к своему делу. По словам экс-хавбека «Фулхэма», если едешь в Россию развлекаться, то долго не протянешь. — Я переехал в Самару и понял, что там не будет просто, — цитирует Молло L’Equipe. — Франк Веркотерен полностью поддерживал меня. И я хотел отплатить ему тем же — старался оправдать доверие на поле. Я не хотел тратить время попусту и строить иллюзии по поводу себя. Я просто хотел помочь команде прогрессировать.
"Зенит" — без сомнений, топ-клуб. Там работают профессионалы. Все великолепно организовано. Делается все для того, чтобы игроки были в максимальной готовности. Я очень гордился, что смог туда перейти. Однако Роберто Манчини хотел иметь только игроков, выступающих в сборных. Мы ему были не нужны.
Легионер в России должен понимать, что это не отпуск. Здесь отлично разбираются в футболе. Эту систему невозможно обмануть, сразу все поймут. Нужно соответствовать уровню и иметь профессиональный подход. Если едешь туда развлекаться, то долго не продержишься. В России работают серьезные люди, которые знают свое дело и которые хотят, чтобы их инвестиции окупились.
В «Зените» я хорошо вошел в коллектив. Я хотел общаться, поэтому выучил язык. Футбол в России отличается от Французского. Он не такой атлетичный и более открытый. Там меньше тактики, но конкуренция между клубами очень сильная.
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