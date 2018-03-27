В «Центре Вешняки» пройдет турнир по греко-римской борьбе

Турнир рассчитан на взрослое население района — от восемнадцати лет и старше.

Турниры по борьбе проходят в нашем районе один за другим. Недавно состязались грэпплингисты, теперь пришло время другого направления. Как сообщил начальник отдела по физической культуре и спорту ГБУ «Центр Вешняки» Владислав Денисов, организаторам из нескольких видов спортивной борьбы показался наиболее интересным греко-римский. Ожидается большое число участников и болельщиков. Планируют пригласить к участию другие клубы, а также жителей района Вешняки.

Напомним, что секция спортивной (греко-римской) борьбы открыта на базе ГБУ «Центр Вешняки». С ребятами занимается Михаил Маштаков.

Соревнования стартуют 31 марта в 10 часов утра. Адрес: улица Вешняковская, дом 29Д, ГБУ «Центр Вешняки». Заявки на участие принимаются по номеру телефона: 8 (499) 373-35-78, в будние дни с 9 до 18 часов, а в пятницу — до 16.45.

Фото ГБУ «Центр Вешняки».