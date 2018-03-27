Ещё
В «Центре Вешняки» пройдет турнир по греко-римской борьбе
Далее:
Читайте также:
Ещё

В «Центре Вешняки» пройдет турнир по греко-римской борьбе 

Управа района Вешняки 11 минут назад
Фото: Управа района Вешняки
Турнир рассчитан на взрослое население района — от восемнадцати лет и старше.
Турниры по борьбе проходят в нашем районе один за другим. Недавно состязались грэпплингисты, теперь пришло время другого направления. Как сообщил начальник отдела по физической культуре и спорту ГБУ «Центр Вешняки» Владислав Денисов, организаторам из нескольких видов спортивной борьбы показался наиболее интересным греко-римский. Ожидается большое число участников и болельщиков. Планируют пригласить к участию другие клубы, а также жителей района Вешняки.
Напомним, что секция спортивной (греко-римской) борьбы открыта на базе ГБУ «Центр Вешняки». С ребятами занимается Михаил Маштаков.
Соревнования стартуют 31 марта в 10 часов утра. Адрес: улица Вешняковская, дом 29Д, ГБУ «Центр Вешняки». Заявки на участие принимаются по номеру телефона: 8 (499) 373-35-78, в будние дни с 9 до 18 часов, а в пятницу — до 16.45.
Фото ГБУ «Центр Вешняки».
Управа района Вешняки: последние новости
Управа района Вешняки завоевала «бронзу» в городском конкурсе В Вешняках подвели итоги организации зимнего отдыха Атлет из Вешняков победил на всероссийском турнире по пауэрлифтингу
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Британцы раскрыли детали бойкота ЧМ-201845
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас50
Шипулина заподозрили в использовании допинга66
Стал известен стартовый состав сборной России по футболу2
Украинский спортсмен стал выступать за Россию31
Видео
У баскетболиста во время матча остановилось сердце
Баскетбол
01:16
«Пошел в туалет и упал»: Костя Цзю перенес инфаркт
Бокс Шоу-бизнес
01:06
Названа причина смерти футболиста после удара мячом
Футбол
00:52
Исландия объявила бойкот ЧМ-2018 в России
Футбол
01:14
Экс-защитник «Зенита» проглотил язык
Футбол
03:18
Украинский спортсмен стал выступать за Россию
Летние виды спорта
02:38
Россия взяла золото на этапе Кубка мира
Биатлон
07:32
«После проката Загитовой заплакали»
Фигурное катание
WADA назвало два последних условия для России
Зимние виды спорта
00:56
В США назвали героем Родченкова
Зимние виды спорта
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение