Военные строители продемонстрировали уровень своей физической подготовки в ходе корпоративной спартакиады

Лучшими по сумме выступления во всех видах соревнований и игр признаны сотрудники Строительно-монтажного управления № 911, второе место заняли представители Управления механизации и автомобильного транспорта № 921, третье место — у команды Управления строительства.

Традиционные спортивные баталии развернулись на площадках Главного военно-строительного управления № 9. В рамках спартакиады предприятия самые активные сотрудники подразделений ФГУП «ГВСУ № 9» выясняли, кто является лучшим в мини-футболе, боулинге, дартсе и волейболе.

Традиционным был и накал страстей: участники состязаний постарались выложиться полностью и буквально вырвать победу у соперника. Лучшими по сумме выступления во всех видах соревнований и игр признаны сотрудники Строительно-монтажного управления № 911 (36 очков). Второе место заняли представители Управления механизации и автомобильного транспорта № 921 (34 очка), третье место — у команды Управления строительства (33 очка).

Корпоративная спартакиада собрала участников с самым разным уровнем спортивной подготовке из всех филиалов главка, расположенных в Железногорске. Таким образом организаторы стремятся поддерживать и развивать интерес к здоровому образу жизни среди сотрудников предприятия. Спортивные мероприятия на протяжении многих лет являются одними из самых зрелищных и ярких событий в Главном военно-строительном управлении № 9.