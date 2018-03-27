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«Наша страна это „Зимняя вишня“»: болельщики вывесили баннер на матче Россия-Франция в Петербурге
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«Наша страна это „Зимняя вишня“»: болельщики вывесили баннер на матче Россия-Франция в Петербурге 

Собака 4 часа назад
Фото: Собака
В Петербурге на стадионе «Санкт-Петербург» болельщики вывесили на трибуне баннер в память о погибших в результате пожара в кемеровском ТЦ. На полотне написано: «Наша страна это „Зимняя вишня“, а мы в ней это контактный зоопарк! Кемерово, 25.03.18».
27 марта в Петербурге проходит матч Россия-Франция, который начался в 18:50 с минуты молчания. Футболисты сборной России также возложили цветы на Дворцовой площади. В 18:00 у Александровской колонны прошла акция памяти, организованная Смольный. Горожане возложили цветы, свечи и детские игрушки. На Дворцовую приехал губернатор Георгий Полтаченко, с речью выступил спикер ЗакС Вячеслав Макаров. В 19:00 на Марсовом поле началась вторая акция, организованная самими горожанами. Подписывайтесь на наш канал в Telegram — подборка главных новостей за день.
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