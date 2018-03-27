«Наша страна это „Зимняя вишня“»: болельщики вывесили баннер на матче Россия-Франция в Петербурге

В Петербурге на стадионе «Санкт-Петербург» болельщики вывесили на трибуне баннер в память о погибших в результате пожара в кемеровском ТЦ. На полотне написано: «Наша страна это „Зимняя вишня“, а мы в ней это контактный зоопарк! Кемерово, 25.03.18».