Керчане выбрали городскую территорию для благоустройства

В понедельник, 28 марта, в нескольких районах Керчи были установлены специальные урны для голосования, где каждый житель города мог отдать свой голос за одну из двух зон отдыха: Комсомольский парк или парк им. Войкова.

В итоге более половины голосов жители Керчи отдали за реконструкцию Комсомольского парка, сообщил НСН глава городской администрации Сергей Бороздин

Также известно, что за основу возьмут уже разработанный проект по благоустройству, а сроки завершения работ будут зависеть от финансирования.