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Керчане выбрали городскую территорию для благоустройства
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Керчане выбрали городскую территорию для благоустройства 

Национальная Служба Новостей 4 часа назад
Фото: Национальная Служба Новостей
В понедельник, 28 марта, в нескольких районах Керчи были установлены специальные урны для голосования, где каждый житель города мог отдать свой голос за одну из двух зон отдыха: Комсомольский парк или парк им. Войкова.
В итоге более половины голосов жители Керчи отдали за реконструкцию Комсомольского парка, сообщил НСН глава городской администрации Сергей Бороздин.
Также известно, что за основу возьмут уже разработанный проект по благоустройству, а сроки завершения работ будут зависеть от финансирования.
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