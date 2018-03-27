В средневековом городище под Правдинском реконструкторы отметили Комоедицу

На мечах сразились и чучело сожгли. В средневековом городище под Правдинском реконструкторы отметили Комоедицу — древний славянский праздник. Его проводят в весеннее равноденствие. Люди примеряли богатырские доспехи, а кухари готовили на огне поросячьи пятачки. Злых зимних духов отправилась прогонять и Ирина Аксёнова

Ирина Аксёнова, корреспондент

— Примерно так древние славяне представляли себе злых зимних духов. Это приспешники Марены Лютой. Персонажи связаны с сезонными обрядами умирания и воскресения природы.

Марена Лютая — барышня беспощадная. На Руси верили, что именно повелительница зимы, ночи и вечного сна не пускает весну в города и деревни. Прогоняют злых духов всем миром. Мечи хоть и поролоновые, но эффективные.

Тёмные силы повержены. Теперь, согласно поверьям, чучело нужно сжечь. Совсем как в Масленицу.

Славянская Комоедица празднуется в весеннее равноденствие. Как и в Масленицу, в этот день принято печь блины. Кулинарная реконструкция в самом разгаре: у кухаря Алексея Карташова на огне традиционные славянские деликатесы 11 века.

Алексей Карташов, кухарь:

— Свиные пятаки. Они подавались к столу в основном с кашами, либо с бобовыми. На самом деле зря это блюдо было забыто — свиные пятаки это единственная часть свиньи, которая не содержит холестерин вообще.

И, конечно, какой праздник без хорошего боя? На богатырях — настоящие стальные латы. Щиты и доспехи реконструкторы собирали своими руками. Боевая броня защищает от стрел и от случайных скользящих ударов.

Холодное оружие, которым сражаются воины — из самых разных эпох. Калининградские реконструкторы захватили боевое снаряжение и воинов Литовского княжества, и норвегов.

Ирина Аксёнова, корреспондент:

— Это меч-каролинг. С таким в бой ходили викинги. Но оружие встречалось и у славят. Таким мечом наносят рубящие удары!

У каждого рыцаря — свой стиль боя. Здесь и лучники, и арбалетчики, и топорщики. Артёму Савановичу больше по душе мечи и копья.

Артём Саванович, реконструктор клуба «Западная башня»:

— Если говорить о русском оружии, то, наверное, ярчайшим его представителем совна или рогатина. С такой совной ходили как и на охоту, так могли ходить и ратиться, то есть на войну. Лепестковое длинное лезвие позволяет не только колоть, но и делать рубящие удары.

Средневековое городище «Ушкуй» реконструкторы построили сами. Здесь своя аутентичная атмосфера. Дети примеряют богатырскую броню, а ещё — наблюдают за залпами с башни.

Старославянские гуляния обязательно сопровождаются песнями, хороводами и игрищами. Традиционная русская забава — перетягивание каната. Верёвка тяжёлая — весит она более 5 килограммов.

Древняя Комоедица под Правдинском стала по-настоящему солнечным праздником. Духов прогнали, чучело сожгли и на мечах сразились: теперь можно и спеть.