«Лацио» продаст Милинковича-Савича не менее, чем за 80 — 90 миллионов евро

Спортивный директор «Лацио» Игли Таре назвал цену полузащитника команды Сергея Милинковича-Савича. Интерес к сербскому хавбеку проявляют «Ювентус», "Реал" , «Ливерпуль», «Барселона», "Манчестер Юнайтед" и «Париж Сен-Жермен».

— Я не знаю, сколько он может стоить, и даже не хочу об этом думать, — цитирует Football Italia Таре. — Во всяком случае, его цена, безусловно, выше 80 — 90 миллионов евро. Сергей очень важен для нас и еще не достиг своего пика. «Лацио» никогда не устанавливал ценник на него. Мы получали предложения прошлым летом, но они не были приняты к рассмотрению.