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«Лацио» продаст Милинковича-Савича не менее, чем за 80 — 90 миллионов евро
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«Лацио» продаст Милинковича-Савича не менее, чем за 80 — 90 миллионов евро 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Фото: Soccer News
Спортивный директор «Лацио» Игли Таре назвал цену полузащитника команды Сергея Милинковича-Савича. Интерес к сербскому хавбеку проявляют «Ювентус», "Реал", «Ливерпуль», «Барселона», "Манчестер Юнайтед" и «Париж Сен-Жермен».
— Я не знаю, сколько он может стоить, и даже не хочу об этом думать, — цитирует Football Italia Таре. — Во всяком случае, его цена, безусловно, выше 80 — 90 миллионов евро. Сергей очень важен для нас и еще не достиг своего пика. «Лацио» никогда не устанавливал ценник на него. Мы получали предложения прошлым летом, но они не были приняты к рассмотрению.
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