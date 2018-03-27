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Каратэ — серебро, дзюдо — бронза. Победы пуровчан в Москве и Кургане
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Каратэ — серебро, дзюдо — бронза. Победы пуровчан в Москве и Кургане 

ИА Север-Пресс 4 часа назад
Фото: ИА Север-Пресс
Юные ямальские борцы завоевали серебряную и бронзовую награды на соревнованиях в Москве и Кургане.
Как сообщили в управлении по физической культуре и спорту администрации Пуровского района, Татьяна Кунина, выступавшая в столице на четвертом открытом турнире «Весенний Кубок» по дзюдо среди девушек 2000-2008 годов рождения, завоевала бронзовую награду. Она представляла Пуровскую районную специализированную детско-юношескую спортивную школу «Авангард».
Серебряным призером в Кургане на первенстве Уральского федерального округа по каратэ среди младших юношей и девушек стал Гаджи Адилханов. Он выступал за детско-юношескую спортшколу «Десантник» города Тарко-Сале.
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