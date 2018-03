Гонщики F1 чаще сталкиваются в хорошую погоду 

Ученые изучили данные о столкновениях на Formula 1 с 1970 по 2014 год — 732 гонки с участием 355 спортсменов. Оказалось, что риск аварии особенно высок, когда на гоночную трассу выезжают лидеры, гонщики одного возраста и статуса, имеющие схожий рейтинг, с сопоставимым числом выигранных соревнований за спиной.

Равенство возможностей соревнующихся сторон накаляет конфликт, считают авторы работы, опубликованной в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences. Классический пример экстремально агрессивного поведения, вызванного соперничеством равных, — поединок Майка Тайсона Эвандера Холифилда , во время которого Тайсон откусил сопернику ухо. Когда равные встречаются не на боксерском ринге, а на трассе — за штурвалами болидов, легко набирающими скорость более 300 км/ч, — накал страстей толкает гонщиков на рискованные действия. Именно это чаще всего приводит к аварии, заключают ученые. Авторы исследования подчеркивают, что речь идет именно о равенстве возможностей соперников — лидеров соревнований, а не об изначально враждебном настрое.