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Стал известен стартовый состав сборной России на матч с Францией
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Стал известен стартовый состав сборной России на матч с Францией 

Чемпионат.com 5 часов назад
Фото: Газета.Ru
Россия: Лунёв, Нойштедтер, Гранат, Кудряшов, Самедов, Жирков, Головин, Ерохин, Дзагоев, Ал. Миранчук, Смолов.
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