Светлана Журова: «Бойкот ЧМ–2018? Это не спорт, это — политика»

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы РФ Светлана Журова поделилась с «СЭ» мнением о бойкоте чемпионата мира-2018 в России государственными деятелями ряда стран–финалисток турнира. По ее мнению, такой шаг можно сравнить с высылкой российских дипломатов.

Исландских политиков не будет на ЧМ-2018. Ну и ладно

— Сегодня британский издание The Sun опубликовало новость о возможном бойкоте ЧМ–2018 правительствами пяти государств: Польши, Дании, Швеции, Австралии и Японии. Англия и Исландия уже объявили об этом. Чем можно объяснить такие решения?

— То же самое, что и высылка российских дипломатов. Это не спорт, это политика. Но чемпионат мира проводится для болельщиков и футболистов, а не для руководителей стран. Поэтому каждое государство пусть бойкотирует как заблагорассудится. Главное, чтобы в этой ситуации не были ущемлены права спортсменов, которые приедут, несмотря на политическую обстановку. Политики не должны манипулировать людьми, их судьбами. Сегодня есть политика, завтра ее нет. Сейчас произошел случай со Скрипалем — виновата Россия. А завтра станет понятно, что это сделали не русские, и все станут извиняться? Политики могут не ехать, спортсмены — обязаны. Неизвестно еще, что будет на чемпионате мира в Катаре через четыре года.

— Как минимум один футболист сборной Англии наймет телохранителя на время поездки в Россию на чемпионат мира. Почему нас так боятся?

— Сразу же вспоминается история перед Олимпиадой в Сочи. Многим родственникам атлетов были разосланы «письма счастья» с рекомендациями не ехать в Россию. И когда спортсмены прибыли, то крайне сожалели о том, что их родные не последовали за ними.

Конкретно у этого футболиста есть своя позиция. Пропаганда убедила его, что в Россию ехать опасно. Людей можно довести до того, что они станут бояться, предвзято относится к стране — это их право, но это неправильно.

— Стоит ли ожидать изменения ситуации в ближайшее время?

— Со стороны политиков — нет. (Константин КОЛМАКОВ)