«Арсенал» рассматривает кандидатуру Капелло 

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Ситуация с очередями на стадионе "Санкт-Петербург" под контролем

Сёмин: "Денисов - дисциплинированный игрок, хотя об Игоре пишут разные истории"

Смолов: "Нужно быть абсолютным глупцом, чтобы сравнить уровень мастерства сборной Бразилии и наш"