Ещё
«Арсенал» рассматривает кандидатуру Капелло
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Арсенал» рассматривает кандидатуру Капелло 

Евро-футбол.Ру 3 часа назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Лондонский «Арсенал» ищет замену Арсену Венгеру — в список кандидатов включен экс-тренер сборной России Фабио Капелло. Как сообщает The Sun, итальянец расширил перечень потенциальных сменщиков Венгера, среди которых значатся Карло Анчелотти и Томас Тухель. В настоящее время Фабио Капелло находится в Китае, где тренирует «Цзянсу Сунин», однако, скорее всего, покинет должность после двух поражений в первых трёх матчах Суперлиги.
Ранее дон Фабио тренировал «Милан», Реал", «Рому», «Ювентус», а также сборные Англии и России.
Евро-футбол.Ру: последние новости
Ситуация с очередями на стадионе "Санкт-Петербург" под контролем Сёмин: "Денисов - дисциплинированный игрок, хотя об Игоре пишут разные истории" Смолов: "Нужно быть абсолютным глупцом, чтобы сравнить уровень мастерства сборной Бразилии и наш"
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия проиграла Франции137
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас50
Черчесов оценил игру сборной с французами6
Шипулина заподозрили в использовании допинга68
Черчесов объяснил, почему Аршавина не вызывают в сборную РФ5
Видео
У баскетболиста во время матча остановилось сердце
Баскетбол
01:16
«Пошел в туалет и упал»: Костя Цзю перенес инфаркт
Бокс Шоу-бизнес
01:06
Названа причина смерти футболиста после удара мячом
Футбол
00:52
Исландия объявила бойкот ЧМ-2018 в России
Футбол
01:14
Экс-защитник «Зенита» проглотил язык
Футбол
03:18
Украинский спортсмен стал выступать за Россию
Летние виды спорта
02:38
Россия взяла золото на этапе Кубка мира
Биатлон
07:32
«После проката Загитовой заплакали»
Фигурное катание
WADA назвало два последних условия для России
Зимние виды спорта
00:56
В США назвали героем Родченкова
Зимние виды спорта
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение