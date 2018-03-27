«Арсенал» рассматривает кандидатуру Капелло 

Лондонский «Арсенал» ищет замену Арсену Венгеру — в список кандидатов включен экс-тренер сборной России Фабио Капелло. Как сообщает The Sun, итальянец расширил перечень потенциальных сменщиков Венгера, среди которых значатся Карло Анчелотти и Томас Тухель. В настоящее время Фабио Капелло находится в Китае, где тренирует «Цзянсу Сунин», однако, скорее всего, покинет должность после двух поражений в первых трёх матчах Суперлиги.
Ранее дон Фабио тренировал «Милан», Реал", «Рому», «Ювентус», а также сборные Англии и России.