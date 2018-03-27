Жезус откладывает переговоры с «Манчестер Сити»

Вингер «Манчестер Сити» Габриэль Жезус принял решение отложить переговоры по новому контракту до конца чемпионата мира. По информации The Times, бразилец отклонил последнее предложение в размере 100 тысяч евро в неделю — представители Жезуса настаивают на повышении зарплаты до 120 тысяч. Предложение также включало продление действующего соглашения до 2023 года.

Жезус хорошо начал текущий сезон, забив восемь голов в первых 11 матчах, но с тех пор выходил на поле в старте лишь в трёх играх. Причиной тому стала травма колена, из-за которой игрок пропустил два месяца.