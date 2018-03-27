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Роналду снялся в рекламе своих новых бутс
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Роналду снялся в рекламе своих новых бутс 

Soccer News 3 часа назад
Фото: Soccer News
Форвард мадридского "Реала" и сборной Португалии Криштиану Роналду снялся в рекламе своих новых бутс от американского производителя спортивной экипировки «Nike».
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