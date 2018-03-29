3 вопроса к КХЛ по итогам совета директоров

Система набора очков, перекрёстный плей-офф и матчи в день памяти «Локомотива». Из-за чего спорят в КХЛ?

На совете директоров КХЛ было принято немало решений, в том числе и судьбоносных. Некоторые из них, вроде отказа от спаренных матчей в плей-офф, вполне однозначны. Темы исключения «Югры» и «Лады», а также потолка зарплат, были затронуты неоднократно. Мы же предлагаем обсудить три самые противоречивые инициативы лиги.

Перекрёстный плей-офф ЦСКА выступил с предложением перемешивать команды из разных конференций, начиная с третьего раунда. То есть КХЛ может отказаться от как таковых финалов конференций, обратившись к опыту МХЛ. На данный момент, решение об изменении формата плей-офф не принято.

За: Кубок Гагарина нуждается в свежих сценариях. То, что «Трактор» спустя пять лет снова вышел в финал конференции — это скорее исключение, чем правило. До этой же стадии однажды доходила «Сибирь», но в основном на арене всё те же лица. Конференции варятся в собственном соку, а до решающих стадий доходит ограниченный круг команд. СКА — ЦСКА, конечно, мощная вывеска, но когда она повторяется в финале Запада третий раз за четыре года, это может надоесть. Перемешав команды на стадии полуфиналов, мы получим новые, не заезженные пары. А главное, что не будет ни малейшего повода говорить о несправедливости у тех, кто считает, что одна конференция сильнее другой. ЦСКА и СКА в одну калитку вынесут любую восточную команду? Так пусть докажут это на практике, а не в теории. Восток и Запад выяснят отношения в открытой борьбе. Что может быть лучше?

Против: Очевидно, что перекрёстный плей-офф выгоден двум «армейским» клубам, а прежде всего — ЦСКА. Это москвичи неоднократно спотыкались о петербуржцев, со своим огромным бюджетом лишь однажды добравшись до финала Кубка Гагарина. На данный момент Восток объективно слабее Запада, и кубковый путь может оказаться чуть легче, чем при нынешней схеме. Да только зачем это восточным клубам — не очень понятно. Они, собственно, и выступили против этой инициативы на совете директоров. Есть, впрочем, и вполне объективные недостатки этой идеи, не привязанные к чьим-то интересам. Прежде всего — это логистика. Любое попадание дальневосточного, а то и сибирского клуба в полуфинал — это гарантированные проблемы, связанные с перелётами и часовыми поясами. Да и будет ли интересен чисто западный или чисто восточный финал всей стране? Так, местечковое событие.

Также вы можете проголосовать по ссылке.

Двухочковая система

Ещё одна инициатива, которая пока не нашла официального подтверждения. В случае её реализации команды за победу в основное и дополнительное время будут получать одинаковое количество очков — по два, а в случае поражения в дополнительное время — одно. Напомним, что подобная схема принята в НХЛ. За: Главный аргумент в данном случае — «А вот в НХЛ…». Наша лига, если сравнивать с первыми годами её существования, уже не копирует слепо заокеанские наработки, но не оглядываться на ведомство Гэри Бэттмена невозможно. В НХЛ, действительно, двухочковая система. И она позволяет командам держаться достаточно плотно друг к другу. Отсюда и интрига, в том числе — в борьбе за плей-офф. Нет ни чудовищного отрыва лидеров, ни болота внизу турнирной таблицы. Для КХЛ, где годами процветает классовое расслоение, это особенно актуально. Когда первая команда набирает почти в три (!) раза больше очков, чем последняя — это никуда не годится. Одной только двухочковой системой проблему не решить, но в связке с жёстким потолком и сокращением лиги дело может сдвинуться с мёртвой точки.

Против: Ирония в том, что в НХЛ от двухочковой системы далеко не в восторге. То и дело появляются те, кто призывают к справедливости. И правда, когда за победу в основное время и в дополнительное команда получает по два очка — это вызывает вопросы. Зачем тогда упираться и рвать жилы, если можно отложить всё на потом? Зачем рисковать, если есть вариант закрыться и дотерпеть до овертайма? Да и сама по себе плотность в таблице — мнимая. Аутсайдеры не перестанут быть аутсайдерами, а условный «Сочи» не сможет выбить СКА в первом раунде только из-за того, что в «регулярке» отстал от петербуржцев на 30 очков, а не на 50. Ну а главное, что в наших реалиях введение двухочковой системы — прямая дорога к договорнякам. Если переведя игру в овертайм, ты ничего не теряешь, то почему бы не поделиться очком с тем, кто нуждается?

Также вы можете проголосовать по ссылке.

Игры 7 сентября

А вот то, что в следующем сезоне предусмотрены игры 7 сентября, лига подтвердила официально. КХЛ приняла решение отказаться от Дня памяти, причём согласовала это решение с «Локомотивом» и семьями погибших хоккеистов.

За: Прежде всего, сама за себя здесь говорит позиция руководства «Локомотива». Кому, как не Юрию Яковлеву , потерявшему целую команду с игроками, тренерами и персоналом, принимать такое решение? Если в Ярославле «за», то и смысла спорить, по большому счёту, нет. К тому же, матчи 7 сентября могут стать площадкой для памятных церемоний по всей стране. Это может быть как минута молчания или траурные ленты, так и видео на кубе, которое напоминало бы о той самой команде. Не так уж и важно, какая будет форма, главное — содержание. На стадионах и в ТВ-трансляциях рассказать о погибшем «Локомотиве» куда проще. Особенно в этом нуждается подрастающее поколение болельщиков, которые порой искреннее удивляются, почему на 7 сентября в КХЛ не запланировано ни одного матча.

Против: В нашем хоккее не так уж и много традиций, чтобы легко ими разбрасываться. КХЛ — достаточно молодая лига, где постоянно меняются правила, состав участников и векторы развития. В таком непостоянстве болельщики особенно нуждаются в чём-то близком их сердцу. Пусть, в данном случае, традиция в высшей степени печальная, но она уже сложилась. Не считая самого дня трагедии, в КХЛ не играли 7 сентября на протяжении шести сезонов. Болельщики могли спокойно вспомнить «Локомотив», тем более, что трагедия затронула почти все города. В конце концов, как у простых любителей хоккея, так и у игроков была возможность посетить мемориал в Ярославль. Теперь особенный день растворится в буднях регулярного чемпионата.

Также вы можете проголосовать по ссылке.