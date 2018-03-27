Шалунов и Шумаков заразились свинкой вслед за Окуловым и Светлаковым 

Как стало известно «Чемпионату», нападающие московского ЦСКА Максим Шалунов и Сергей Шумаков заразились свинкой. Оба форварда во вторник пропустили открытую тренировку «армейцев» накануне старта финала Западной конференции.
Хоккеисты могут пропустить старт серии в Санкт-Петербурге со СКА. Напомним, что ранее выбыли из строя из-за заболевания свинкой «армейцы» Константин Окулов и Андрей Светлаков, но сейчас они уже вернулись к полноценным тренировкам.
Хоккейное сообщество «Чемпионата» в социальной сети «ВКонтакте»