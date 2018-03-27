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За провинности судей будут понижать в классе
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За провинности судей будут понижать в классе 

Российская Газета 3 часа назад
По мнению главы государства, правки предлагается внести в законы «О статусе судей в РФ» и «Об органах судейского сообщества в РФ». Как сказано в пояснительной записке к документу, для «совершенствования действующего порядка дисциплинарной ответственности судей предполагает расширение перечня дисциплинарных взысканий». То есть появится новое наказание для провинившихся судей — понижения судьи в квалификационном классе. В случае принятия документа и появления закона, решение о понижении класса судьи будет приниматься на квалификационной коллегии судей.
Новым и неожиданным такое предложение назвать сложно. Дело в том, что ввести новую меру дисциплинарной ответственности судей в январе 2018 года предложил главе государства сам Верховный суд России. Там внимательно изучили существующую линейку наказаний судей и пришли к выводу, что самое легкое наказание — есть, самое тяжелое — увольнение без судейской пенсии и льгот, так же есть. А среднего — нет.
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