За провинности судей будут понижать в классе

По мнению главы государства, правки предлагается внести в законы «О статусе судей в РФ» и «Об органах судейского сообщества в РФ». Как сказано в пояснительной записке к документу, для «совершенствования действующего порядка дисциплинарной ответственности судей предполагает расширение перечня дисциплинарных взысканий». То есть появится новое наказание для провинившихся судей — понижения судьи в квалификационном классе. В случае принятия документа и появления закона, решение о понижении класса судьи будет приниматься на квалификационной коллегии судей.

Новым и неожиданным такое предложение назвать сложно. Дело в том, что ввести новую меру дисциплинарной ответственности судей в январе 2018 года предложил главе государства сам Верховный суд России. Там внимательно изучили существующую линейку наказаний судей и пришли к выводу, что самое легкое наказание — есть, самое тяжелое — увольнение без судейской пенсии и льгот, так же есть. А среднего — нет.