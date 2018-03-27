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Нижегородцев призывают прикрывать казино
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Нижегородцев призывают прикрывать казино 

Newsroom24 3 часа назад
Фото: Newsroom24
Постеры с призывом заявлять о казино и игровых автоматах в Нижнем Новгороде расклеяли на улице Горького. Об этом сообщает корреспондент NewsRoom24 с места события.
Согласно содержанию постеров, «прикрывать казино» с помощью нижегородцев будет ЗАО УВД по Нижнему Новгороду. В объявлении также указаны адреса закрытых данной организацией игорных заведений.
Как пояснили корреспонденту NewsRoom24 в пресс-службе Управления МВД России по Нижнему Новгороду, ведомство не имеет отношения к распространению плакатов. В данный момент по факту расклейки постеров проводится проверка.
Напомним, сразу восемь игорных клубов закрыли в Нижнем Новгороде.
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