Нижегородцев призывают прикрывать казино

Постеры с призывом заявлять о казино и игровых автоматах в Нижнем Новгороде расклеяли на улице Горького. Об этом сообщает корреспондент NewsRoom24 с места события.

Согласно содержанию постеров, «прикрывать казино» с помощью нижегородцев будет ЗАО УВД по Нижнему Новгороду. В объявлении также указаны адреса закрытых данной организацией игорных заведений.

Как пояснили корреспонденту NewsRoom24 в пресс-службе Управления МВД России по Нижнему Новгороду, ведомство не имеет отношения к распространению плакатов. В данный момент по факту расклейки постеров проводится проверка.

Напомним, сразу восемь игорных клубов закрыли в Нижнем Новгороде.