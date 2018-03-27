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Капелло сменит Венгера в «Арсенале»?
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Капелло сменит Венгера в «Арсенале»? 

Спорт-Экспресс 3 часа назад
Итальянский специалист и бывший главный тренер сборной России Фабио Капелло может сменить Арсена Венгера на посту наставника «Арсенала», информирует Football Italia. Также среди претендентов на должность называют Карло Анчелотти, Томаса Тухеля и Тьерри Анри.
Капелло в настоящее время возглавляет китайский «Цзянсу Сунин». Однако, по информации СМИ, он может быть уволен в ближайшее время.
Венгер, который работает в «Арсенале» 22 года, прошлым летом заключил новый двухлетний контракт с клубом. Команда идет на шестом месте в чемпионате Англии.
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