«Манчестер Сити» может перехватить одну из главных летних трансферных целей «Реала»

«Манчестер Сити» может перехватить одну из главных летних трансферных целей мадридского "Реала" в лице форварда лондонского «Тоттенхэма» Харри Кейна

Так, по сведениям испанской прессы, «горожане» уже вышли на контакт с 24-летним нападающим «шпор», чтобы обсудить его возможный переезд на «Этихад». «Сити» рассчитывает склонить лидера атак лондонского клуба к переходу в свой стан посредством выгодного предложения и своего спортивного проекта.

В нынешнем сезоне Кейн забил 35 мячей и сделал 4 результативные передачи в 39 матчах за «Тоттенхэм».