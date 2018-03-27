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Сборная Киргизии по футболу впервые в истории завоевала путевку на Кубок Азии
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Сборная Киргизии по футболу впервые в истории завоевала путевку на Кубок Азии 

ТАСС 3 часа назад
БИШКЕК, 27 марта. /ТАСС/. Сборная Киргизии по футболу заняла первое место в своей отборочной группе и завоевала путевку на предстоящий Кубок Азии, который пройдет в 2019 году. Об этом ТАСС сообщили во вторник в Федерации футбола Киргизии.
"Наша команда в рамках отборочного турнира Кубка Азии — 2019 победила сегодня в Бишкеке сборную Индии со счетом 2:1 и впервые в истории получила право принять участие в финальной части азиатского Кубка", — заверили в федерации.
Соперниками Киргизии в группе А отборочного турнира были команды Индии, Мьянмы и Макао. Сборная Киргизии заняла первое место, набрав 13 очков. Второе место у индийской команды, которая также обеспечила себе участие в Кубке Азии-2019.
Финальный раунд Кубка Азии состоится в следующем году в Объединенных Арабских Эмиратах с 5 января по 1 февраля.
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