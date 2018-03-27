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УЕФА засчитал техническое поражение юниорской сборной Украины в матче с сербами
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УЕФА засчитал техническое поражение юниорской сборной Украины в матче с сербами 

ТАСС 3 часа назад
ТАСС, 27 марта. Независимый комитет по контролю, этике и дисциплине Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) присудил техническое поражение со счетом 0:3 юниорской сборной Украины (игроки до 17 лет) в матче отборочного турнира к чемпионату Европы — 2018 против команды Сербии. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на пресс-службу УЕФА.
Встреча между украинцами и сербами прошла 24 марта в Чехии и завершилась со счетом 2:1 в пользу сборной Украины. УЕФА посчитал, что сборная Украины нарушила внутренние правила организации, выпустив на матч футболистов Романа Боднию и Миколу Яроша, которые должны были пропустить встречу из-за дисквалификации.
Таким образом, дынные футболисты пропустят следующий матч под эгидой УЕФА, а Федерация футбола Украины должна выплатить штраф в размере €2 тыс.
После пересчета очков в связи с техническим поражением команда Украины с двумя баллами занимает в группе С третье место, не сумев отобраться в финальную часть чемпионата Европы, сборная Сербия набрала семь очков и с первого места в группе пробилась на турнир, который пройдет с 4 по 20 мая в Англии.
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