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Гуськов: «Трактор» — команда-звезда, игроки которой бьются друг за друга
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Гуськов: «Трактор» — команда-звезда, игроки которой бьются друг за друга 

Чемпионат.com 3 часа назад
Фото: Чемпионат.com
Заслуженный мастер спорта, эксперт КХЛ ТВ Александр Гуськов перечислил факторы, благодаря которым «Трактор» сумел пройти «Салават Юлаев» (4-3) и попасть в финал Восточной конференции, где он сыграет с «Ак Барсом».
«На мой взгляд, Анвар Гатиятулин создал очень здоровый коллектив, который объединён одной общей идеей. В команде звёзд, как таковых, нет. «Трактор» — это команда-звезда, игроки которой бьются друг за друга. Порой, дисциплина бьёт класс. И это как раз тот момент, когда «Трактор» обыграл «Салават Юлаев» за счёт хорошей игры в обороне, контратак и выполнения задания, поставленного тренерским штабом. Конечно же, реализация большинства у челябинцев просто великолепная, в этом компоненте они были лучше «Салавата». «Трактор» заставлял хозяев ошибаться, они начали фолить, и единственное удаление было реализовано», — сказал Гуськов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Уткиным.
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