Первый гол сборной Франции: виноваты Ерохин, Гранат и Нойштедтер

Нападающий сборной Франции Кильян Мбаппе открыл счет в контрольном матче против России. Форвард отличился на 40-й минуте игры, которая проходит на стадионе «Санкт-Петербург».

Первая ошибка нашей команды состояла в том, что никто из тройки центральных полузащитников не встретил Поля Погба в средней линии и не попытался поторопить француза с решением. Все три наших хавбека расположились вдали от оппонента в центральном круге и никак не участвовали в игровом эпизоде. По ситуации ближе всех к Погба оказался Ерохин, и именно он в момент открывания Поля мог бы побежать за ним и оказать давление. Однако этого Александр не сделал.

В результате Погба получил несколько секунд, спокойно сделал несколько шагов вперед, посмотрел на маневр Мбаппе и вырезал проникающую передачу. Линия обороны сборной России располагалась достаточно высоко, поэтому для избежания опасного момента обязательно требовалось прервать пас. Гранат стелился в подкате, но до мяча не дотянулся. Это стало второй ошибкой.

А третью ошибку допустил Нойштедтер, который, во-первых, не сразу среагировал на рывок Мбаппе, хотя находился к нападающему лицом и прекрасно видел момент старта его забега, а, во-вторых, уже догнав Кильяна в штрафной, недостаточно плотно сыграл на подстраховке и легко позволил обыграть себя в сторону центра.

Лунев оказался пойман на противоходе и выручить не смог. ( Михаил ГОНЧАРОВ

К сожалению, Мбаппе открывает счет в матче с @TeamRussia pic.twitter.com/V8iBMh6ys3

— Сборная России (@TeamRussia) 27 марта 2018 г.

Трансляция матча Россия — Франция