Ещё
Дюгарри: «Нельзя выиграть чемпионат мира с Жиру в составе»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Дюгарри: «Нельзя выиграть чемпионат мира с Жиру в составе» 

Евро-футбол.Ру 3 часа назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Экс-игрок и чемпион мира в составе сборной Франции Кристоф Дюгарри не верит в перспективы команды, если Дидье Дешам продолжит выпускать на поле Оливье Жиру.
"То, что он забил 30 голов за сборную, замечательно, но я остаюсь при своём мнении и считаю, что мы выиграем чемпионат мира лишь в том случае, если не будем использовать Жиру в центре нападения. С Жиру миссия будет невыполнимой.
И я разочарован, что не вижу на этой позиции Мбаппе. Это значит, что тренер собирается выиграть чемпионат мира, победить в семи матчах, выпуская в центре Жиру. Что же, я желаю ему удачи и мужества", — отметил Дюггари в интервью французским СМИ.
Оливье Жиру начал сезон 2017/18 в составе «Арсенала», однако зимой перешёл в «Челси». На данный момент забил 8 голов в 34 матчах за оба клуба во всех турнирах.
Евро-футбол.Ру: последние новости
Заболотный: "Играя с лучшими, становишься лучшим" Ситуация с очередями на стадионе "Санкт-Петербург" под контролем Сёмин: "Денисов - дисциплинированный игрок, хотя об Игоре пишут разные истории"
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия проиграла Франции137
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас50
Черчесов оценил игру сборной с французами6
Шипулина заподозрили в использовании допинга68
Черчесов объяснил, почему Аршавина не вызывают в сборную РФ5
Видео
У баскетболиста во время матча остановилось сердце
Баскетбол
01:16
«Пошел в туалет и упал»: Костя Цзю перенес инфаркт
Бокс Шоу-бизнес
01:06
Названа причина смерти футболиста после удара мячом
Футбол
00:52
Исландия объявила бойкот ЧМ-2018 в России
Футбол
01:14
Экс-защитник «Зенита» проглотил язык
Футбол
03:18
Украинский спортсмен стал выступать за Россию
Летние виды спорта
02:38
Россия взяла золото на этапе Кубка мира
Биатлон
07:32
«После проката Загитовой заплакали»
Фигурное катание
WADA назвало два последних условия для России
Зимние виды спорта
00:56
В США назвали героем Родченкова
Зимние виды спорта
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение