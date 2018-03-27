Дюгарри: «Нельзя выиграть чемпионат мира с Жиру в составе»

Экс-игрок и чемпион мира в составе сборной Франции Кристоф Дюгарри не верит в перспективы команды, если Дидье Дешам продолжит выпускать на поле Оливье Жиру.

"То, что он забил 30 голов за сборную, замечательно, но я остаюсь при своём мнении и считаю, что мы выиграем чемпионат мира лишь в том случае, если не будем использовать Жиру в центре нападения. С Жиру миссия будет невыполнимой.

И я разочарован, что не вижу на этой позиции Мбаппе. Это значит, что тренер собирается выиграть чемпионат мира, победить в семи матчах, выпуская в центре Жиру. Что же, я желаю ему удачи и мужества", — отметил Дюггари в интервью французским СМИ.

Оливье Жиру начал сезон 2017/18 в составе «Арсенала», однако зимой перешёл в «Челси». На данный момент забил 8 голов в 34 матчах за оба клуба во всех турнирах.