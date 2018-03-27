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Клуб НХЛ «Нью-Йорк Рейнджерс» отправил россиянина Георгиева в АХЛ
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Клуб НХЛ «Нью-Йорк Рейнджерс» отправил россиянина Георгиева в АХЛ 

ТАСС 2 часа назад
ТАСС, 27 марта. Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Йорк Рейнджерс» отправил российского голкипера Александра Георгиева в клуб Американской хоккейной лиги (АХЛ) «Хартфорд Вулф Пэк». Об этом сообщает пресс-служба «Рейнджерс».
В основной состав «Рейнджерс» вернулся чешский вратарь Ондржей Павелец, пропустивший почти два месяца из-за травмы колена.
Георгиев родился в Болгарии, но в детстве переехал с семьей в Москву. Спортивную карьеру он начал в воскресенском «Химике» (2009-2014), также вратарь играл за финские ТПС и СаПКо, в июле 2017 года он подписал контракт новичка с «Нью-Йорк Рейнджерс». В нынешнем сезоне Георгиев, которому в феврале исполнилось 22 года, провел за команду 10 встреч, отражая в среднем 91,8% бросков за игру.
Георгиев в составе сборной России стал серебряным призером молодежного (игроки в возрасте до 20 лет) чемпионата мира 2016 года.
В сезоне-2017/18 «Хартфорд Вулф Пэк» занимает десятое место в Восточной конференции АХЛ.
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