Ещё
Филип Ларсен: Самая большая проблема во всей серии с «Трактором» это то, что мы не могли забросить
Далее:
Читайте также:
Ещё

Филип Ларсен: Самая большая проблема во всей серии с «Трактором» это то, что мы не могли забросить 

Советский спорт 3 часа назад
Фото: Чемпионат.com
— Мы много владели шайбой и большую часть времени матча играли хорошо. Думаю, самая большая проблема сегодня и во всей серии с «Трактором» это то, что мы не могли забросить.
Эркка Вестерлунд: Реализации моментов — основная проблема «Салавата Юлаева» в сезоне
— В третьем периоде наше ударное звено практически не уходило со льда. Насколько тяжело было в физическом плане? Всё-таки это вторая 7-матчевая серия подряд… — Неважно, кто играл, а кто нет. Мы все были командой, и каждый хотел принести свою долю успеха. После поражения тяжело подбирать слова.
— Можно ли сказать, что главной проблемой для «юлаевцев» в серии с челябинцами стали вратари соперника? — Это не отнять, у них хорошие вратари. Они здорово играли в этой серии, и вообще, в этом сезоне, но это не снимает с нас ответственности, что мы не могли забросить, — цитирует защитника уфимцев официальный сайт «Салавата Юлаева».
Советский спорт: последние новости
Александр Бубнов: Сборная готова к чемпионату мира процентов на 40 Константин Рауш: С Францией было тяжело, но не думаю, что мы играли плохо Вячеслав Колосков: Лунев доказал, что может быть достойной заменой Акинфееву
 Ещё 4 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия проиграла Франции137
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас50
Черчесов оценил игру сборной с французами6
Шипулина заподозрили в использовании допинга68
Черчесов объяснил, почему Аршавина не вызывают в сборную РФ5
Видео
У баскетболиста во время матча остановилось сердце
Баскетбол
01:16
«Пошел в туалет и упал»: Костя Цзю перенес инфаркт
Бокс Шоу-бизнес
01:06
Названа причина смерти футболиста после удара мячом
Футбол
00:52
Исландия объявила бойкот ЧМ-2018 в России
Футбол
01:14
Экс-защитник «Зенита» проглотил язык
Футбол
03:18
Украинский спортсмен стал выступать за Россию
Летние виды спорта
02:38
Россия взяла золото на этапе Кубка мира
Биатлон
07:32
«После проката Загитовой заплакали»
Фигурное катание
WADA назвало два последних условия для России
Зимние виды спорта
00:56
В США назвали героем Родченкова
Зимние виды спорта
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение