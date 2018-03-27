Филип Ларсен: Самая большая проблема во всей серии с «Трактором» это то, что мы не могли забросить

— Мы много владели шайбой и большую часть времени матча играли хорошо. Думаю, самая большая проблема сегодня и во всей серии с «Трактором» это то, что мы не могли забросить.

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— В третьем периоде наше ударное звено практически не уходило со льда. Насколько тяжело было в физическом плане? Всё-таки это вторая 7-матчевая серия подряд… — Неважно, кто играл, а кто нет. Мы все были командой, и каждый хотел принести свою долю успеха. После поражения тяжело подбирать слова.

— Можно ли сказать, что главной проблемой для «юлаевцев» в серии с челябинцами стали вратари соперника? — Это не отнять, у них хорошие вратари. Они здорово играли в этой серии, и вообще, в этом сезоне, но это не снимает с нас ответственности, что мы не могли забросить, — цитирует защитника уфимцев официальный сайт «Салавата Юлаева».