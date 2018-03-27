«Уроды, я тут 45 минут в очереди стою»! Готов ли Петербург к ЧМ? (видео)

До старта главного футбольного турнира в истории России осталось уже меньше трех месяцев. И если кто-то из пришедших на товарищеский матч против Франции об этом забыл — огромное табло сразу же об этом напомнило.

Когда очень ждёшь матч Иран — Марокко! pic.twitter.com/sDHwYDBrKg

— Белюков Константин (@Kostya_Belyukov) March 27, 2018

80 дней осталось до первого матча на стадионе «Санкт-Петербург»: официально откроет арену экзотический матч Иран — Марокко. Несмотря на не самую выдающуюся вывеску, билетов на игру уже практически не купить: в свободной продаже осталась лишь первая категория — самая дорогая.

Наверняка у организаторов чемпионата мира сейчас очень много поводов для головной боли. И Санкт-Петербург — один из последних городов в этом списке. Стадион тут готов уже давно, он прошел проверку Кубком Конфедераций, да даже газон уже не вызывает никаких вопросов.

Нет на местном стадионе и проблем с навигацией и выходом: до и после матча работают бесплатные шаттлы до метро, а перед игрой с Францией заработал еще и очень удобный телеграм-канал нового стадиона. Там в режиме онлайн подписчикам рассказывают о том, как пройти на нужный сектор и к кому можно обратиться, если какие-то проблемы все-таки возникнут. Пропустить что-то или заблудиться стало просто невозможно. Наверняка к чемпионату миру этот канал будет работать на нескольких языках, чтобы им могли пользоваться и иностранные болельщики. А самое главное преимущество подписчиков — они первые узнали, что теперь на стадионе для болельщиков есть рабочий вай-фай. Также очень удобно для тех, кто не смог приехать на стадион заранее — в режиме онлайн болельщиков оповещают, на каком их входов образовалась пробка, а где ее нет.

Но это вообще не решает проблему: очереди огромные и они везде, на каждом входе. Последние из болельщиков в очереди вошли на стадион уже в перерыве матча.

25 минута матча. Кажется, за пределами стадиона людей больше, чем в чаше pic.twitter.com/Ofja0WV1YR

— Белюков Константин (@Kostya_Belyukov) March 27, 2018

Но их пример не показателен, потому что это опоздавшие. Но были те, кто пришел вовремя и даже с запасом. Например, если болельщик пришел к входу в 18:20 (за полчаса до начала встречи), то в итоге зашел на стадион только в 19:10, на 20 минуте матча. Нормально ли это? Конечно, нет.

— Уроды, что же вы делаете? Я уже 45 минут стою, — громко закричал мужчина, который был в очереди одним из последних.

Очень колоритный мужчина: МЫ ТУТ В ОЧЕРЕДИ 45 МИНУТ СТОИМ pic.twitter.com/PBcCTm4Qmy

— Белюков Константин (@Kostya_Belyukov) March 27, 2018

Эти колоссальные очереди — то, что надо обязательно решить к началу чемпионата мира. Иначе — фиаско международного масштаба.

Перед матчем сборной России на стадионе откровенно скучно: привычного фан-променада, который всегда есть на матчах «Зенита» , нет даже близко. Есть всего два интересных занятия: можно бесплатно взять чай, а потом так же безвозмездно отстоять в огромной очереди в туалет.

Одна очень известная букмекерская контора угощает всех чаем pic.twitter.com/MbWBIWTDHf

— Белюков Константин (@Kostya_Belyukov) March 27, 2018

Ах да, еще в коридоре можно было потереть на удачу бутсу. Болельщиков было возле нее достаточно много. В общем, россияне для победы сделали все, что могли. Может, даже больше, чем некоторые ее игроки.

Ну, потерли на удачу? pic.twitter.com/jun65Mu0C5

— Белюков Константин (@Kostya_Belyukov) March 27, 2018

— Можно мне билетик, но только не на фан-трибуну, а там где потише. Мы все-таки интеллигентные люди, — с такими словами за два часа до начала матча купил билет в кассах один из болельщиков. Кстати, всего за 700 рублей. Демократичные цены, не правда ли?

Вообще, болельщиков было много, но все они были очень спокойные и грустные. Скорее всего, главная причина этому — общенациональный траур, который 27 марта был объявлен в нашей стране. Незадолго до начала встречи за воротами болельщики вывесили баннер «Кемерово, скорбим вместе с вами…».

Баннер про Кемерово pic.twitter.com/QrQnedbmrE

— Белюков Константин (@Kostya_Belyukov) March 27, 2018

А еще чуть позже два молодых парня подошли и повесили баннер «Наша страна — это „Зимння вишня“, а мы в ней — контактный зоопарк». Почти сразу к ребятам подошли стюарды и вежливо попросили этот баннер снять. Они сопротивляться не стали.

Так или иначе, трагедия в Кемерово — главная тема для обсуждений и мыслей почти каждого гражданина нашей страны. И вполне справедливо, что начался этот матч с минуты молчания.

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По материалам: www.sovsport.ru