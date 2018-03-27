Вестерлунд не знает, продолжит ли работу в «Салавате Юлаеве»

Главный тренер «Салавата Юлаева» Эркка Вестерлунд отметил, что не знает позицию клуба о новом контракте. Сегодня уфимский клуб выбыл из розыгрыша Кубка Гагарина, проиграв полуфинальную серию Восточной конференции «Трактору» со счетом 3-4.

— Хотели бы вы продолжить работу с клубом?