Николай Валуев — о бойкоте ЧМ–2018: «Спорт сегодня дубина для битья, в данном случае — России»

Бывший чемпион мира по боксу среди профессионалов, депутат Госудумы Николай Валуев — о странах, поддерживающих Великобританию в вопросе бойкота чемпионата мира–2018.

Исландских политиков не будет на ЧМ-2018. Ну и ладно

— Британское издание The Sun опубликовало новость о возможном бойкоте правительствами пяти стран: Польши, Дании, Швеции, Австралии и Японии. Исландия поддержала англичан официально. Чем можно объяснить такие решения?

— Это продолжение истории с высылкой наших послов из стран НАТО или государств, поддерживающих Североатлантический альянс. Это четко спланированная политическая акция. А дальше идут сопли, не имеющие под собой никакой подоплеки, сплошные домыслы. Спорт сегодня — дубина для битья, в данном случае России. — Английская сборная не раз заявляла об усилении мер безопасности на время проведения чемпионата мира. Некоторые футболисты сборной даже собираются нанять телохранителей. Почему так боятся?

— Вы просто не понимаете той степени истерии, которую развели их политиканы. Где-то это действительно может быть абсолютно искренним решением, но в большинстве своем это просто лишний повод привлечь внимание. За последние четыре года к нам приезжало много спортсменов разных уровней и никому не были нужны телохранители. (Константин КОЛМАКОВ)