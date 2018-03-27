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Николай Валуев — о бойкоте ЧМ–2018: «Спорт сегодня дубина для битья, в данном случае — России»
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Николай Валуев — о бойкоте ЧМ–2018: «Спорт сегодня дубина для битья, в данном случае — России» 

Спорт-Экспресс 2 часа назад
Фото: Спорт-Экспресс
Бывший чемпион мира по боксу среди профессионалов, депутат Госудумы Николай Валуев — о странах, поддерживающих Великобританию в вопросе бойкота чемпионата мира–2018.
Исландских политиков не будет на ЧМ-2018. Ну и ладно
— Британское издание The Sun опубликовало новость о возможном бойкоте правительствами пяти стран: Польши, Дании, Швеции, Австралии и Японии. Исландия поддержала англичан официально. Чем можно объяснить такие решения?
— Это продолжение истории с высылкой наших послов из стран НАТО или государств, поддерживающих Североатлантический альянс. Это четко спланированная политическая акция. А дальше идут сопли, не имеющие под собой никакой подоплеки, сплошные домыслы. Спорт сегодня — дубина для битья, в данном случае России. — Английская сборная не раз заявляла об усилении мер безопасности на время проведения чемпионата мира. Некоторые футболисты сборной даже собираются нанять телохранителей. Почему так боятся?
— Вы просто не понимаете той степени истерии, которую развели их политиканы. Где-то это действительно может быть абсолютно искренним решением, но в большинстве своем это просто лишний повод привлечь внимание. За последние четыре года к нам приезжало много спортсменов разных уровней и никому не были нужны телохранители. (Константин КОЛМАКОВ)
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