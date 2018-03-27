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Россияне отквитали один мяч в футбольном матче
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Россияне отквитали один мяч в футбольном матче 

Национальная Служба Новостей 2 часа назад
Фото: Национальная Служба Новостей
Смолов сократил разрыв в счёте — 1: 2.
Смольников отдал пас на Смолова с фланга, после чего Фёдор мастерски переиграл французского вратаря Льориса.
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