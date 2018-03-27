Ещё
Роббен: «Я немного нетерпелив, но с „Баварией“ мы пока не договорились»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Роббен: «Я немного нетерпелив, но с „Баварией“ мы пока не договорились» 

SPORT24.ru 2 часа назад
Полузащитник «Баварии» Арьен Роббен рассказал о своем будущем в немецкой команде. Контракт голландца истекает летом 2018 года.
«Я немного нетерпелив, но, к сожалению, о продлении контракта мы пока не договорились. Согласился с Карл-Хайнц Румменигге, что в апреле мы снова поговорим.
Наступает самая сложная часть. Вы знаете, что контракт истекает, знаете свой возраст, и понимаете, что нужно принять правильное решение. В настоящий момент я чувствую себя здорово и считаю, что могу играть на самом высоком уровне еще год или два», — цитирует Роббена BR Sport.
SPORT24.ru: последние новости
Чем поражение от Франции лучше разгрома от Бразилии? Объясняет сборная России Рауш: «Россия в матче с Францией показала характер. Даже при 0:2 пытались играть в атаку» Колосков: «Тему натурализации в сборной России надо закрыть»
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия проиграла Франции136
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас50
Черчесов оценил игру сборной с французами7
Шипулина заподозрили в использовании допинга68
Черчесов объяснил, почему Аршавина не вызывают в сборную РФ5
Видео
У баскетболиста во время матча остановилось сердце
Баскетбол
01:16
«Пошел в туалет и упал»: Костя Цзю перенес инфаркт
Бокс Шоу-бизнес
01:06
Названа причина смерти футболиста после удара мячом
Футбол
00:52
Исландия объявила бойкот ЧМ-2018 в России
Футбол
01:14
Экс-защитник «Зенита» проглотил язык
Футбол
03:18
Украинский спортсмен стал выступать за Россию
Летние виды спорта
02:38
Россия взяла золото на этапе Кубка мира
Биатлон
07:32
«После проката Загитовой заплакали»
Фигурное катание
WADA назвало два последних условия для России
Зимние виды спорта
00:56
В США назвали героем Родченкова
Зимние виды спорта
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение