Роббен: «Я немного нетерпелив, но с „Баварией“ мы пока не договорились»

Полузащитник «Баварии» Арьен Роббен рассказал о своем будущем в немецкой команде. Контракт голландца истекает летом 2018 года.

«Я немного нетерпелив, но, к сожалению, о продлении контракта мы пока не договорились. Согласился с Карл-Хайнц Румменигге, что в апреле мы снова поговорим.

Наступает самая сложная часть. Вы знаете, что контракт истекает, знаете свой возраст, и понимаете, что нужно принять правильное решение. В настоящий момент я чувствую себя здорово и считаю, что могу играть на самом высоком уровне еще год или два», — цитирует Роббена BR Sport.