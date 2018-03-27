Роберто Карлос назвал имя лучшего левого защитника планеты

«Марсело — лучший в мире на своей позиции. Все просто. Если бы я обладал техникой Марсело, я бы ежегодно получал индивидуальную награду», — приводит слова бывшего футболиста France Football.